Глава ВТБ: «Мы «Динамо» за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно»

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в ближайшее время купит основную долю акций «Динамо». По его словам, сумма сделки составит 1 рубль

«Мы и сейчас «Динамо» полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно.

Когда предполагается сделка? Думаю, в ближайшее время», – сказал Костин.

ВТБ был владельцем «Динамо» с апреля 2009 года. В декабре 2016 года банк продел контрольный пакет акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» за символическую цену – один рубль. ВТБ продолжил спонсировать команды бело-голубых, в том числе футбольную.

По договору в год ВТБ тратит на «Динамо» около 1,8 миллиарда рублей.