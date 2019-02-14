Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава ВТБ: «Мы «Динамо» за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно»

    Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в ближайшее время купит основную долю акций «Динамо». По его словам, сумма сделки составит 1 рубль

    «Мы и сейчас «Динамо» полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно.

    Когда предполагается сделка? Думаю, в ближайшее время», – сказал Костин.

    ВТБ был владельцем «Динамо» с апреля 2009 года. В декабре 2016 года банк продел контрольный пакет акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» за символическую цену – один рубль. ВТБ продолжил спонсировать команды бело-голубых, в том числе футбольную.

    По договору в год ВТБ тратит на «Динамо» около 1,8 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 15 февраля 2019, 14:06

      Новейшая схема ухода от налогов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 февраля 2019, 12:23

      А что в оферте незаконного. Есть предложение.ВТБ же не отказывается спонсировать....По мне важнее ,что б игру поставили, зарплату вовремя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 18:06

      Своего рода оферту банк ВТБ проворачивает в этой сделке. Кто занимался и торговал на фондовом рынке ценными бумагами, знаком с такими сделками по купле продаже за один рубль среди физических и юридических лиц.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 14 февраля 2019, 17:10

      "Динамо" надо как в своё время "Москву" расформировать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      A DRON > Taps 15 февраля 2019, 10:20

      дибил несчастный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > A DRON 15 февраля 2019, 12:19

      Ребята,на обиженных богом - не обижаются.Судя по профилю этого Tapsa, он ищще сосунок,но пИсать уже научился...
      Его бы форматировать,а не расформировать....прыщ шизанутый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 14 февраля 2019, 17:10

      А если серьезно- перепродажа, перерегистрация юр.лица т.е. футбольного клуба один из способов довольно- таки распространенный спрятать концы по не уплаченным налогам, черным и серым схемам выплат футболистам и администрации.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 14 февраля 2019, 16:32

      не пора с этими хитрожопыми разобраться.ниче не боятся,ладно бы втихоря.царь,помоги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 16:14

      Какие то странные продажи а затем выкуп.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 14 февраля 2019, 16:01

      а как он продел этот пакет обществу? есть видео?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 15:40

      Вот так да,,,,,,может перебить цену даю рупь дватцать кто больше7777

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > slavutiq70 15 февраля 2019, 14:08

      1 руб. 40 коп.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 14 февраля 2019, 15:24

      переплатили

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11