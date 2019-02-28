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    Рамос дисквалифицирован на два матча в Лиге чемпионов. Он умышленно получил желтую карточку 

    Защитник «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Такое решение вынес Дисциплинарный комитет УЕФА по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2). В заявлении УЕФА говорится, что Рамос умышленно получил желтую карточку в этой встрече.

    Игрок пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» и первую игру 1/4 финала (если «Реал» пройдет в следующую стадию).

    Также УЕФА оштрафовал Рамоса на 1500 евро. В заявлении говорится, что футболиста могут автоматически дисквалифицировать на еще одну игру за повторное нарушение регламента.

    • Рамос получил желтую карточку на 90-й минуте матча с «Аяксом».
    • В интервью после игры футболист прокомментировал эпизод: «Я бы солгал, если бы сказал, что получил ее [карточку] не специально».
    • На следующий день после матча Рамос написал в своем твиттере, что получил карточку не намеренно.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    28.02.2019 21:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

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      -3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 12:34

      Не отвертелся.

      4
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 1 марта 2019, 09:57

      Как по мне, так Рамос редкостный контрацептив.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 02:39

      Очень жалею, что Рой Кин давно закончил. Не позавидовал бы я Срамосу.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 28 февраля 2019, 22:31

      Полный дегенерат!!!

      4
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      Рейтинг: +882

      kliker 28 февраля 2019, 22:28

      Рамос испортил 2 финала ЛЧ, симулируя на Квадрадо, грязно травмировал Салаха. Может УЕФА пора дисквалифицировать Рамоса навсегда?

      10
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 22:08

      Ну вот, и где те , что орали что реалу все прощают?) я им говорил, что разбирательство идет ,а им лишь бы поныть. И рамос мудак, и вообще нафига было ее получать, если аякс не порвал реал во много благодаря рамосу? или рамос решил что победа 2-1 в гостях это уже проход дальше, кто в ответке будет спасать ? можно залить на 2 гола от аякса, какой там коэф?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 1 марта 2019, 05:44

      потому что была инфа, что наказания не будет. кто-то поспешил слить непроверенную инфу. не ожидал, если честно. заслужил, пусть сам и радуется.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > DeStar 1 марта 2019, 10:00

      Рамос - мудак, тут со мной многие согласятся, но защитник отличный. Так и живут.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 1 марта 2019, 13:49

      Не верь всей инфе

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > ItalianFootball 1 марта 2019, 13:54

      Ну ... рамос точно не иисус. Я как его правильно назвать я хз. Можно смело назвать десятки игроков хуже. Причем ныне играющих. Рамос не самый лучший человек явно. Только конкретно за что он и тебе не нравится? я не доколебываюсь, поверь ,просто интересно, именно Рамос - за что?)
      За гол с офсайда ? так это не его проблемы и голы забивают с офсайда все когда нибудь
      За симуляции ? тоже про всех
      За грубую игру? да её нет,или 1 случай с салахом делает его грубым игроком?
      Ну я так , между делом. Просто мне кажется его больше ненавидят за то ,что он играет в реале, берет трофеи, капитан реала и прочее.А какой самый ненавистный клуб мира? реал, кого больше ненавидеть в нем должны? тем более после ухода роналду.. Правильно ,рамос.
      У него есть косяки, и он далеко не пуйоль по ... джентельменству. Но емое, сколько вокруг игроков падлистее поступающих подобно..

      Причем всем уроды здесь, пишут про Винни джонса и рой кина, самых настоящих футбольных уродов, и рамос по сравнению с их жесткостью щенок.) т.е по факту, всем им насрать на травмы и грубую игру) они не любят рамоса - так и живем . да ?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > DeStar 2 марта 2019, 10:10

      Ну, давай по порядку. 1) Я не говорю, что он главный мудак. Есть игроки хуже. Сравнение с Иисусом глупо.Рамос кекс с явно минусовой репутацией как человек (я не особо верующий, не ищи подтекста).2) Гол с офсайда ??? Я говорю не про игру, не про спорт, а про его выходки а-ля ломануть Салаха, посимулировать откровенно, скосить кого-то на красную и не получить желтую(тут конечно больше к АйтекинамЧакырам вопрос), заработать желтую специально и трепаться об этом из-за неудержимого эго, а не молчать. 3) Читая твои примеры у меня появился встречный вопрос - как часто ты игры Реала смотришь ? Я хоть и сериАлец, но лучший друг стабильно за Реал уже больше 20 лет. И там я с ним вижу все это, а ты видишь только Салаха ??)))) 4) Не могу я его ненавидеть за игру в Реале, обстоятельства выше описаны, да и от игры Рауля с Ван Нистерлоем я фанател.5) Иисус, Пуйоль - зачем ставить его в заведомо проигрышный ряд ?))) Это его не обеляем никак. 6) Винни Джонс, да зассанец тот еще. Но Кин был жестким и жестоким, а вот Рамоса подлости я в нем не помню. 7) Грубая игра ?))) Это аргумент не ко мне, я начал любить, смотреть,заниматься футболом после того как увидел игру Эдгара Давидса. 8) Вот как живем)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > ItalianFootball 2 марта 2019, 11:50

      Нифига не понял в каком порядке ты пошел. Начал с одного с одного, пошел по другому, и мне Давидс не особо нравился, но запомнился на всю жизнь как единственный в очках. Хотя я когда он играл в юве был маленький.
      Я смотрю где-то 90% игр реала лет 5. Я работаю дома за компом лет больше 6 лет, поэтому от скуки смотрю кучу нормальных игр и гавна типа чемпа бельгии и греции. Но не в этом дело. Я вижу только Салаха? а ничего , что это ТЫ ничего кроме салах не можешь предоставить так сказать? я могу сказаать, что пике гомосексуалист и этого будет достаточно? . Ведь ты пример привел один и тот же , вначале" Аля- ломануть Салаха, так а что еще?) ЕЩЕ что?)) где?) назови хотя бы ГОД когда рамос кого-то вредил по жесткому? да хрен ты сможешь, или будет это 5+ лет назад.
      Симулирует каждый, но почему-то не каждый стал мудаком?
      Ну про желтую и трепаться это также единичный случай, и я готов поспорить, что кинг оф футбол месси, также получал желтые когда надо было, или любой топ игрок, просто делал это менее заметно.
      А так описал ты мало что, симуляции вообще прииплетать смысла нет, один ( из твоих же слов) момент с салахом, и других ты почему-то не знаешь( конечно, это ж не пепе =)) как-то мало.
      У меня есть друг болеющий за МЮ, он считает лукаку классным форвардом, и то, что Санчез в мю не пропал до конца, и что МЮ пройдет псж он верит. Это я отсылку ко всяким друзьям и кто как смотрит футбол. Я уверен, что ты в чем-то прав, потому что я стараюсь быть не предвзятым и не всегда это может выходить. Но я считаю, что рамос более крут, чем .. мудак в общем, но последнее в нем определенно есть. Просто Рамос выделяется на фоне 95% игроков, в том плане ,что он действительно играет за клуб, он его лидер, а не наёмник. Рамос конечно не Тотти, но уже стал им для мадрида. Пусть бы в каждой команде был хотя бы 1 такой игрок, я бл бы только рад.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > DeStar 2 марта 2019, 17:03

      Аххахха, то есть больше пяти лет назад ничего не решает ??? Хрен смогу - ты к себе эти выражения применяй, когда ни одного добродушного или джентельменского поступка не приведешь по поводу Рамоса. Не каждый симулирует. Чушь 100%. И самое главное - ты опять не видишь, что я пишу ОН ГРУБЫЙ, ДА ,ПОХ, А, ТО ЧТО ОН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ГОВЕНЫЕ ПРОЯВЛЯЕТ, ты не читаешь.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > ItalianFootball 2 марта 2019, 17:10

      А с какого х я должен приводить тебе джентельменский поступок? откуда он вообще ДОЛЖЕН быть. Это футбол. И да, за 5 лет ничего такого не видел, а может ты мне приведешь за другие годы? я лишь тебе сказал, что за 5 лет ничего такоо не было, это большой срок для футбола, и если игрок даже раз в 5 лет что-то делает жесткое, это что? говорит о нем что он мудак? Каждый симулирует ,не надо мне тут ля ля, и месси, и салах, и стерлинг, и де брюйне. Я тебе говорил, что он не идеал и что есть место для "говеных качеств" как ты говоришь, только ты из даже назвать не можешь, ты основываешься на каких-то своих тупых убеждениях, по типу травмы салаха. а ты уверен, что это было специально, ты откуда можешь это знать? и как ты можешь основываться только на если бы да кабы? Я читаю.
      А ты от меня просишь джентельменских поступков.. это уже слишком, их мало кто совершает, и этого не делал никогда тот же суарес пока был в барсе, или пике боец твиттера ,никогда этого не делал модрич даже, или что для тебя джентельменский поступок? руку подать? извинится за фол? Симулирует каждый, хоть раз хоть где-то, может кроме вратарей , ибо они с мячом и 1% игры не проводят.
      Ты любишь только доколебываться. к 5 годам прикопался именно, потому что ответить нечего, начал с какого-то требовать примеры уже джентельменского, когда ты мне не можешь привести его подлых примеров. а только выдумывать как о салахе.
      ДА , рамос грубый, вот тут ты прав. грубый на футбольном поле защитник... беда футбола прямо, грубый не значит подлый кстати.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 февраля 2019, 21:58

      поделом !! никогда не уважал этого рамоса. гадкий типок !

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > dinar7777dinar 28 февраля 2019, 22:32

      Гадкий!Омерзительный!!Имбецил!!!

      2
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > mutabor0992 1 марта 2019, 01:02

      Винни Джонса на него нет...

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