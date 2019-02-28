Рамос дисквалифицирован на два матча в Лиге чемпионов. Он умышленно получил желтую карточку 

Защитник «Реала» Серхио Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Такое решение вынес Дисциплинарный комитет УЕФА по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2). В заявлении УЕФА говорится, что Рамос умышленно получил желтую карточку в этой встрече.

Игрок пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» и первую игру 1/4 финала (если «Реал» пройдет в следующую стадию).

Также УЕФА оштрафовал Рамоса на 1500 евро. В заявлении говорится, что футболиста могут автоматически дисквалифицировать на еще одну игру за повторное нарушение регламента.