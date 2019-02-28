Аллегри удалил все аккаунты в соцсетях через неделю после поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри деактивировал свои аккаунты в социальных сетях.

Специалист регулярно заходил после матчей в твиттер и инстаграм, чтобы прокомментировать выступление своей команды. В ноябре 2014 году он даже запустил тренд с хэштегом #fiuuu после волевой домашней победы туринцев над «Олимпиакосом» (3:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 28 октября, все его страницы были удалены.

В прошлый уик-энд «Ювентус» победил «Болонью» (1:0) во встрече 25-го утра Серии А, а перед этим в среду проиграл «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.