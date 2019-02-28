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    Аллегри удалил все аккаунты в соцсетях через неделю после поражения от «Атлетико»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри деактивировал свои аккаунты в социальных сетях.

    Специалист регулярно заходил после матчей в твиттер и инстаграм, чтобы прокомментировать выступление своей команды. В ноябре 2014 году он даже запустил тренд с хэштегом #fiuuu после волевой домашней победы туринцев над «Олимпиакосом» (3:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Сегодня, 28 октября, все его страницы были удалены.

    В прошлый уик-энд «Ювентус» победил «Болонью» (1:0) во встрече 25-го утра Серии А, а перед этим в среду проиграл «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

    Источник: Football Italia

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    28.02.2019 18:59
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 22:59

      Тоже буду заканчивать, всем спокойной ночи. Сейчас базу подберу и выложу рубрику.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 4 марта 2019, 22:07


      ЛЕ
      07.03 20:55 Айнтрахт Ф - Интер 2:1
      07.03 20:55 Динамо З - Бенфика 1:2
      07.03 20:55 Зенит - Вильярреал 2:0
      07.03 20:55 Ренн - Арсенал 1:1
      07.03 20:55 Севилья - Славия Пр 2:0
      07.03 23:00 Валенсия - Краснодар 2:0
      07.03 23:00 Наполи - Зальцбург 2:0
      07.03 23:00 Челси - Динамо К 2:0

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 4 марта 2019, 22:27

      Я срисовал, Макс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 21:57

      Всем пока!!
      До завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 4 марта 2019, 22:26

      Пока, Серёга, до завтра.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 4 марта 2019, 20:44

      Родились в этот день
      -------
      Казираги,Ламела, Донован, Браво !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 4 марта 2019, 21:58

      И ещё мой студенческий друг. )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 4 марта 2019, 20:41

      Добрый вечер!
      Анатолия с победой в баттле.
      Прогнозы на ЛЧ оставил на вчерашней ветке !
      Хорошего вечера!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 4 марта 2019, 21:11

      Привет, Макс. Добро, я и Толя срисуем твой прогноз на вчерашней ветке, если она не сломалась... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 4 марта 2019, 21:18

      Я думал ты там ЛЕ тоже проставил, а ЛЧ мы вчера ещё срисовали. За тобой и Лёшей прогноз на ЛЕ, но время ещё есть, игры 7.03.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 4 марта 2019, 21:21

      Чуть позже...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 20:21

      Хоккей сегодня интересный. Отвлекусь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 20:01

      Остограмлюсь водочкой под селёдочку минут на 15

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 20:01

      Вот что у меня сейчас в посту выплыло:
      Приходит вечером сын к подвыпившему отцу и спрашивает:
      – Бать, а бать. А расскажи, как ты познакомился с мамой!

      Тот приподнялся, протер глаза и начал свой рассказ:
      – Сейчас расскажу. Ты уже взрослый и имеешь право всё знать. Во время службы в армии мой батальон отправили на учения. Наш лагерь находился в полях, рядом с какой-то деревушкой. Когда…

      Не договорив он начал засыпать.
      – Пап, потом поспишь! Рассказывай! – растормошил его сын.
      – Я не сплю! Просто прикрыл глаза. Значит так, во время стрельб деревенские приходили посмотреть на нас. Твоя мать была в числе зевак. Один раз подошла она к нам с бидоном и всех водой напоила. Я её уже тогда приметил…

      И отец опять засыпает. Недовольный ребенок дает ему пару пощёчин.
      – Ага, ага. Вот собственно и всё. Наш батальон уехал оттуда через пару дней. На следующий год мы опять поехали на учения в эти поля. Среди зевак я снова увидел твою мать, только уже с тобой в животике. Она водила пальцем по солдатам, а потом остановилась на мне. Тут же подошли её братья и рассказали о том, что она беременна от меня. Спорить не стал… Ты ведь помнишь своих здоровых дядек.
      – Слушай, пап, а почему…
      – Ах да, почему мы с мамой темноволосые, а ты рыжий? Лучше спроси у мамы…

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 4 марта 2019, 20:18

      Спасибо Сереж. Такое и в жизни бывает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 19:44

      1. Айнтрахт -Интер 1:0
      2. Динамо З-Бенфика 1:2
      3. Зенит -Вильярреал 2:1
      4. Ренн - Арсенал 1:2
      5. Севилья -Славия Пр.1:0
      6. Валенсия-Краснодар 2:1
      7. Наполи- Зальцбург 2:0
      8. Челси -Динамо К 3:1

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 4 марта 2019, 19:51

      Срисовал, Саша.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 марта 2019, 19:27

      Умер кот.всё-таки..
      Я-никакой..
      Дай вамбог быть такими как мой кот.
      Был.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 4 марта 2019, 19:47

      Леша ,сочувствую. По себе знаю ,пережить это трудно.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 4 марта 2019, 19:50

      Не горюй, ничто как говорится не вечно.
      Маленького заведешь, вырастишь, и тоже любить будешь.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 4 марта 2019, 19:51

      Привет, Лёша. Проходил и я через это, двух кошечек не стало. Вот любимой Фаньки-персу через месяц год будет, как её нет. Они члены семьи и их болезни и уход тоже нас травмирует. Мои тебе сочувствие и соболезнование.

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