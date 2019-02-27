Мане забил 14-й гол в сезоне АПЛ и побил личный рекорд

«Ливерпуль» принимает «Уотфорд» в 28 туре чемпионата Англии (2:0, перерыв).

На 9-й и 20-й минутах голами отметился полузащитник Садио Мане. Сумма его мячей в текущем розыгрыше турнира составила 14.

Это на один больше, чем личный рекорд Мане. Хавбек сборной Сенегала забил 13 голов в сезоне-2016/17, который стал для него дебютным в составе красных после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро.