Озил забил за «Арсенал» впервые за 4 месяца

«Арсенал» принимает «Борнмут» в матче 28 тура чемпионата Англии.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Месут Озил. Мяч стал для 30-летнего немца первым с 22 октября, когда он поразил ворота «Лестера» (3:1, 9-й тур). Это четвертый гол Озила в 17-м матче текущего розыгрыша Премьер-лиги.

По информации ряда СМИ, у хавбека конфликт с главным тренером Унаи Эмери. В текущем сезоне он несколько раз не попадал в заявку команды, несмотря на готовность и участие в тренировках по ходу недели.

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