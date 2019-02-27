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    Озил забил за «Арсенал» впервые за 4 месяца

    «Арсенал» принимает «Борнмут» в матче 28 тура чемпионата Англии.

    На четвертой минуте счет открыл полузащитник хозяев Месут Озил. Мяч стал для 30-летнего немца первым с 22 октября, когда он поразил ворота «Лестера» (3:1, 9-й тур). Это четвертый гол Озила в 17-м матче текущего розыгрыша Премьер-лиги.

    По информации ряда СМИ, у хавбека конфликт с главным тренером Унаи Эмери. В текущем сезоне он несколько раз не попадал в заявку команды, несмотря на готовность и участие в тренировках по ходу недели.

    Следить за событиями матча на «Эмирейтс» можно по ссылке.

    Источник: OptaJoe

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    27.02.2019 23:13
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