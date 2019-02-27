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    Ибрагимович: «Кейн должен уйти из «Тоттенхэма», если ему нужны большие трофеи»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о перспективах Гарри Кейна.

    Воспитанник «Тоттенхэма» подписал взрослый контракт в 2011 году. С тех пор форвард сборной Англии не выиграл с клубом ни одного трофея.

    «Он хорош, но я всегда говорил, что выступление за большой клуб отличается от игры за – при все уважении к «Тоттенхэму» – среднюю команду. Я видел похожих игроков, которые переходили в топ-клубы, и ситуация развивалась не лучшим образом.

    Но мне кажется, что у Кейна получится. Он просто должен принять решение. В конце концов, люди запоминают тебя на основе того, что ты выиграл.

    Если Кейну нужны серьезные трофеи – да, ему надо уйти. У «Тоттенхэма» отличная команда и прекрасный тренер, но это далеко не тот уровень», – цитирует 37-летнего шведа Mirror.

    • В 32 матчах текущего сезона забил 21 гол и отдал 6 ассистов.
    • Цена англичанина по Transfermarkt – 150 миллионов евро.
    • Известно об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Реала».

    Источник: Mirror

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    27.02.2019 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:16

      Возможно он в чем то и прав. Но в топ-клубах и конкуренция выше ,а в Тоттенхэме он игрок основы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 07:43

      А кто то из наших экспертов говорил что Тотен будет чемпионом .... Ибра знает что нет

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 23:53

      Такова жизнь хочешь еврокубки то нужно переходить в топ 5 команд,,,,это раньше ЛЧ мог выиграть Аякс,Порту,Стяуа,,,,сегодня всё гороздо проще Реал ,,,Барса,,,Бавария,,,и кто из то топ Английских может присоедениться,,,

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 27 февраля 2019, 22:35

      кажется Златан прав, Кейн один из лучших нападающих сегодня в мире, нужно переходить !

      4
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