Ибрагимович: «Кейн должен уйти из «Тоттенхэма», если ему нужны большие трофеи»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о перспективах Гарри Кейна.

Воспитанник «Тоттенхэма» подписал взрослый контракт в 2011 году. С тех пор форвард сборной Англии не выиграл с клубом ни одного трофея.

«Он хорош, но я всегда говорил, что выступление за большой клуб отличается от игры за – при все уважении к «Тоттенхэму» – среднюю команду. Я видел похожих игроков, которые переходили в топ-клубы, и ситуация развивалась не лучшим образом.

Но мне кажется, что у Кейна получится. Он просто должен принять решение. В конце концов, люди запоминают тебя на основе того, что ты выиграл.

Если Кейну нужны серьезные трофеи – да, ему надо уйти. У «Тоттенхэма» отличная команда и прекрасный тренер, но это далеко не тот уровень», – цитирует 37-летнего шведа Mirror.