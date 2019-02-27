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    Икарди рискует пропустить Кубок Америки-2019

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может не принять участие в Кубке Америки, который летом 2019 года пройдeт в Бразилии.

    Как сообщает Football Italia, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обеспокоен физическими кондициями 26-летнего футболиста, который испытывает проблемы с коленом и даже может перенести операцию.

    • Икарди сыграл восемь матчей в составе сборной Аргентины и забил один гол.
    • Кубок Америки-2019 будет проходить с 14 июня по 7 июля.

    Источник: Football Italia

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    27.02.2019 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 27 февраля 2019, 20:58

      Пока там гном рулит, Аргентина будет сосать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 18:58

      Икарди рискует всей своей футбольной карьерой и главная проблема это его жена и агент. Она не муза для него, а медуза Горгона...

      5
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2019, 18:58

      и давно стало ясно что со своим нравом и женой никому до лета будет не нужен

      3
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