Икарди рискует пропустить Кубок Америки-2019

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Нападающий «Интера» Мауро Икарди может не принять участие в Кубке Америки, который летом 2019 года пройдeт в Бразилии.
Как сообщает Football Italia, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обеспокоен физическими кондициями 26-летнего футболиста, который испытывает проблемы с коленом и даже может перенести операцию.
- Икарди сыграл восемь матчей в составе сборной Аргентины и забил один гол.
- Кубок Америки-2019 будет проходить с 14 июня по 7 июля.