Икарди рискует пропустить Кубок Америки-2019

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может не принять участие в Кубке Америки, который летом 2019 года пройдeт в Бразилии.

Как сообщает Football Italia, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обеспокоен физическими кондициями 26-летнего футболиста, который испытывает проблемы с коленом и даже может перенести операцию.