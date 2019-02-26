Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с бывшим клубом Сульшера, «Енисей» крупно уступил «Сочи»

    Два российских клуба провели товарищеские матчи на заключительном зимнем сборе. «Локомотив» сыграл вничью с норвежским «Мольде».

    В другой встрече «Енисей» разгромно уступил «Сочи». Красноярцы замыкают турнирную таблицу РПЛ.

    Товарищеские матчи

    Сочи – Енисей – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Казаев, 20; 2:0 – Песегов, 22; 3:0 – Обольский, 26; 3:1 – Торбинский, 52; 4:1 – Альфред, 65.

    Локомотив (Россия) – Мольде (Норвегия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хауген, 84; 1:1 – Игнатьев, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 26 февраля 2019, 23:03

      Какого Смолова мы сегодня увидели? Мне понравилась фраза комментатора, ложная девятка. Да он вообще ложный футболист. Почему Смолова нет на острие атаки? Там надо бороться с защитниками. Да он и со штрафного пробить не может. Юрий Палыч, продавй Смолова пока за него можно что - нибудь получить, а то скоро за него и ломаного гроша не взять. Классная характеристика: "ЛОЖНАЯ ДЕВЯТКА"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11