Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграл вничью с бывшим клубом Сульшера, «Енисей» крупно уступил «Сочи»

Какого Смолова мы сегодня увидели? Мне понравилась фраза комментатора, ложная девятка. Да он вообще ложный футболист. Почему Смолова нет на острие атаки? Там надо бороться с защитниками. Да он и со штрафного пробить не может. Юрий Палыч, продавй Смолова пока за него можно что - нибудь получить, а то скоро за него и ломаного гроша не взять. Классная характеристика: "ЛОЖНАЯ ДЕВЯТКА"
Два российских клуба провели товарищеские матчи на заключительном зимнем сборе. «Локомотив» сыграл вничью с норвежским «Мольде».
В другой встрече «Енисей» разгромно уступил «Сочи». Красноярцы замыкают турнирную таблицу РПЛ.
Товарищеские матчи
Сочи – Енисей – 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Казаев, 20; 2:0 – Песегов, 22; 3:0 – Обольский, 26; 3:1 – Торбинский, 52; 4:1 – Альфред, 65.
Локомотив (Россия) – Мольде (Норвегия) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хауген, 84; 1:1 – Игнатьев, 90+1.