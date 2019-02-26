Гризманн: «Лучший игрок всех времен? Месси, Роналду, Зидан»

А ты, сынок, жил во все футбольные времена, чтобы определять лучшего ? Вот не видел Пеле и Марадону и называешь современников чью игру видел.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, кого бы он мог назвать лучшим футболистом всех времен.
«Это зависит от периода времени, но я бы сказал, что Месси или Роналду.
Я никогда не видел, как играют Марадона или Пеле. Это сложный вопрос, у каждого свой стиль.
Еще я бы назвал Зидана. Он выиграл чемпионат мира, чего не удалось сделать Месси и Криштиану», – сказал Гризманн.