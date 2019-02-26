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    Гризманн: «Лучший игрок всех времен? Месси, Роналду, Зидан»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, кого бы он мог назвать лучшим футболистом всех времен.

    «Это зависит от периода времени, но я бы сказал, что Месси или Роналду.

    Я никогда не видел, как играют Марадона или Пеле. Это сложный вопрос, у каждого свой стиль.

    Еще я бы назвал Зидана. Он выиграл чемпионат мира, чего не удалось сделать Месси и Криштиану», – сказал Гризманн.

    Источник: Marca

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    26.02.2019 13:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:48

      А ты, сынок, жил во все футбольные времена, чтобы определять лучшего ? Вот не видел Пеле и Марадону и называешь современников чью игру видел.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:33

      Гризманн осторожен в своих утверждениях.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 13:55

      мудро, ибо не знает, в какой клуб в ближайшем будущем может перейти))) А то скажет, что Месси лучше всех, а потом в Реал вдруг захочется))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Cules2013 26 февраля 2019, 14:00

      Ну из Реала никого не назвал в итоге:)
      Надо было говорить Бензема!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > panmon 26 февраля 2019, 17:53

      Зидан, Роналду - не? То, что они сейчас не в клубе, это не значит, что все вдруг перестали их ассоциировать с Мадридом.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 26 февраля 2019, 13:40

      Красавец, что не стал выбирать!

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