Janekx89: Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь»

Медным тазом накрывается футбольная карьера у Джанаева.
Экс-голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев близок к переезду в чемпионат Польши.
Как сообщает Janekx89 в твиттере, 31-летний вратарь уже сегодня может перейти в «Медзь» из города Легница.
Сегодня пройдет медицинское обследование перед оформлением трансфера.
- Последним клубом Джанаева был «Рубин».
- «Медзь» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы.
- Ниже располагаются только «Гурник», «Висла Плоцк» и «Заглембе».
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