Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Janekx89: Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь»

    Экс-голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев близок к переезду в чемпионат Польши.

    Как сообщает Janekx89‏ в твиттере, 31-летний вратарь уже сегодня может перейти в «Медзь» из города Легница.

    Сегодня пройдет медицинское обследование перед оформлением трансфера.

    • Последним клубом Джанаева был «Рубин».
    • «Медзь» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице польской Экстраклассы.
    • Ниже располагаются только «Гурник», «Висла Плоцк» и «Заглембе».

    Источник: Janekx89

    Польский портал, владеющий большим количеством инсайдов на тему локальных трансферов.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:27

      Медным тазом накрывается футбольная карьера у Джанаева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:48

      Неужели у нас ему не нашлось место. Вратарь то хороший.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2019, 13:47

      на дно окончательно залёг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 февраля 2019, 13:25

      пусть лучше в Урал идет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 12:27

      Ну удачи,че!!!
      P.S-всегда нравилось имя этого парня)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 26 февраля 2019, 12:14

      Один из немногих случаев, когда Бердыев реабилитировал карьеру игрока, а затем на пике и похоронил же сам, заберя его в рубин. Правда, травма своё подлое дело сделала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 февраля 2019, 12:07

      Вот уровень Джанаева провалить просмотр Урале и пойти играть за одного из аутсайдеров Польше, и будет сидеть на банке, как и Жамалетдинов

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11