Janekx89: Джанаев близок к переходу в польский клуб «Медзь»

Экс-голкипер «Спартака», «Ростова» и «Рубина» Сослан Джанаев близок к переезду в чемпионат Польши.

Как сообщает Janekx89‏ в твиттере, 31-летний вратарь уже сегодня может перейти в «Медзь» из города Легница.

Сегодня пройдет медицинское обследование перед оформлением трансфера.