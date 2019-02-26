Слуцкий – Савину: «Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя топом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в разговоре с бывшим своим игроком Евгением Савиным оценил его футбольные способности. Сам спортсмен считал себя топом.

«Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом. Но ты нашел себя как блогер», – сказал тренер.