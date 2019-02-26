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    Слуцкий – Савину: «Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя топом»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в разговоре с бывшим своим игроком Евгением Савиным оценил его футбольные способности. Сам спортсмен считал себя топом.

    «Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом. Но ты нашел себя как блогер», – сказал тренер.

    • Савин играл под руководством Слуцкого за «Крылья Советов».
    • Именно за самарский клуб форвард провел больше всего матчей (2008-2011 годы, 96 игр в РПЛ, 19 голов).
    • Главное достижение в карьере Савина – серебро Первого дивизиона в сезоне-2004 с «Томью».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 00:36
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 26 февраля 2019, 15:09

      за Амкар хорошо по девяткам лупил

      1
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Pablo Aimar 26 февраля 2019, 23:14

      Хорошо конечно, только длилось пол сезона.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:51

      Нормальный был игрок. Одно время его собирались взять в ЦСКА. Мне нравится его работа на телевидении.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 февраля 2019, 10:15

      а у нас и Дзюба такой же и Погребняк и Прудников и тд и тп а все считают себя топами

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 26 февраля 2019, 09:51

      Савин хорошо начал. "Как блогер". Сейчас это превратилось в пошлое повторение одной и той же манеры с желанием просто получать больше денег. Не очень интересно. Тем более за его роликами есть маркетинговая машина, навязывающая потом эти самые ролики.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:15

      Савин Слуцкеру: ты вообще в футбол не играл и тренеришка позорненький.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > prezent2017 26 февраля 2019, 10:06

      Савин нормальный был нападающий , а вот Слуцкого кто то могущественный проталкивает ! А тренер он посредственный !

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > САДЫЧОК 26 февраля 2019, 12:03

      Догадайся с трех раз, кто этого бездаря на сборную тренером назначил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > prezent2017 26 февраля 2019, 12:29

      Тренеров в сборную назначают на заседании совета директоров Газпрома, они и сборную финансируют, что тут удивительного.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > prezent2017 26 февраля 2019, 12:34

      Савин Моуриньо; ага и ты тоже в футбол не играл как Слуцкий, да и ноги не бреешь- тренеришка позорненький, а я супер футболист-блогер , только с Тиной последнее время чуть разругался.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > prezent2017 26 февраля 2019, 23:16

      Я только не пойму почему тренеришка у вас титул увёл.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > prezent2017 26 февраля 2019, 23:18

      Скажи-ка с трёх раз кто же его назначил, не тот ли кто тренеришек в зенит назначал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 08:29

      Е.Савин, игрок ниже среднего уровня, в РПЛ поиграл и не достиг каких-
      либо ощутимых результатов, а вот поговорить, в общем, мастак.

      12
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > vladimir-7 26 февраля 2019, 09:26

      прав Леня значит

      17
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 26 февраля 2019, 08:23

      Вообще пох...й на савина,кто это?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Georg 07 rus 26 февраля 2019, 09:27

      блогер и когда-то мяч пинал

      15
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > portero 26 февраля 2019, 09:50

      Сейчас хоккеист))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 26 февраля 2019, 08:16

      Я так подозреваю, что Леня шутканул, а фразу вырвали из контекста.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Cromathaar 26 февраля 2019, 09:24

      похоже на шутку, но в каждой шутке доля шутки.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Cromathaar 26 февраля 2019, 13:45

      Думаешь, кому-то интересно, что ты подозреваешь?)

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 февраля 2019, 08:05

      Леня вообще не тренер

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > РМЗ 26 февраля 2019, 09:37

      Конечно не тренер, он главный тренер и не первый год.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 февраля 2019, 07:53

      Ну для рпл может и ниче был.. Хотя леонидычу виднее

      0
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