Слуцкий: «Я осуждаю Кокорина и Мамаева. Они сами себя давным-давно осуждают»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий осудил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки осенью совершили нападение на людей в Москве.

– Я осуждаю Кокорина и Мамаева за то, что они сделали. Они сами себя давным-давно осуждают. На любое действие должно быть противодействие. Если сейчас я на тебя дуну, не значит, что ты должен провести мне двойку в челюсть. Должна быть ответная реакция.

Шесть месяцев – это все же очень много. Но почему бы им не вернуться?

– Взяли бы их в «Витесс», если они не найдут работу в России?

– По уровню мастерства они бы спокойно могли играть в «Витессе». Но дальше идeт вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные и так далее