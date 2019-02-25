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    Слуцкий: «Я осуждаю Кокорина и Мамаева. Они сами себя давным-давно осуждают»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий осудил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки осенью совершили нападение на людей в Москве.

    – Я осуждаю Кокорина и Мамаева за то, что они сделали. Они сами себя давным-давно осуждают. На любое действие должно быть противодействие. Если сейчас я на тебя дуну, не значит, что ты должен провести мне двойку в челюсть. Должна быть ответная реакция.

    Шесть месяцев – это все же очень много. Но почему бы им не вернуться?

    – Взяли бы их в «Витесс», если они не найдут работу в России?

    – По уровню мастерства они бы спокойно могли играть в «Витессе». Но дальше идeт вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные и так далее

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    25.02.2019 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:14

      Если они не найдут работу в России -то только в Витесс.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 00:22

      А я вот Слуцкера не осуждаю. Больных головой надо жалеть.

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