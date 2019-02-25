Адвокат Мамаева: «Я бы приветствовал поручительство Жириновского за Павла»

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина. Парламентарий готов поручиться за спортсмена перед судом.

«Такие инициативы, с которой выступила ЛДПР, приветствуются. Это в том числе и моральная поддержка. В данной ситуации, если суд не продлит арест Павла, то всe равно вряд ли разрешит ему находиться в ином месте, кроме как дома, это ведь домашний арест. Возможности тренировать данная мера не допускает. Это из рода пиар-фантастики.

Я бы приветствовал любые поручительства за Павла, в том числе Владимира Жириновского, ведь суд может учитывать любые обстоятельства, в том числе поручительства за фигурантов дела. Закон предусматривает такую возможность. Но с обращением поручиться за Павла ко мне пока никто не обращался», – сказал Бушманов.