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    Адвокат Мамаева: «Я бы приветствовал поручительство Жириновского за Павла»

    Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина. Парламентарий готов поручиться за спортсмена перед судом.

    «Такие инициативы, с которой выступила ЛДПР, приветствуются. Это в том числе и моральная поддержка. В данной ситуации, если суд не продлит арест Павла, то всe равно вряд ли разрешит ему находиться в ином месте, кроме как дома, это ведь домашний арест. Возможности тренировать данная мера не допускает. Это из рода пиар-фантастики.

    Я бы приветствовал любые поручительства за Павла, в том числе Владимира Жириновского, ведь суд может учитывать любые обстоятельства, в том числе поручительства за фигурантов дела. Закон предусматривает такую возможность. Но с обращением поручиться за Павла ко мне пока никто не обращался», – сказал Бушманов.

    • Мамаев проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Игрок пробудет под стражей как минимум до апреля.
    • Соучастник Мамаева – Александр Кокорин.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.02.2019 20:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 26 февраля 2019, 10:49

      Пиарится на несчастье.... Не правильно это...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 февраля 2019, 22:10

      Главные футболисты страны. Жириновский и Шерин.
      Уже невозможно от их заигрывания с болельщиками-фанатами.

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 февраля 2019, 20:51

      про футбол надо писать а не про ушлёпков

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