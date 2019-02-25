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    Адвокат Мамаева: «Продлевать в апреле арест фигурантов дела Павла не будет абсолютно никаких оснований»

    Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что в апреле закончится арест его подзащитного и других фигурантов дела. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    – Если фигуранты получили материалы для ознакомления, значит, продление меры пресечения до 8 апреля – последнее? Скоро суд?

    – По делам, которые не представляют сложности в расследовании тот срок, до которого продлили меру пресечения, является максимально возможным в данной ситуации. Учитывая эти обстоятельства, не будет абсолютно никаких оснований продлевать содержание под стражей или избирать домашний арест.

    Даже если прокуратура дело вернет следователю с указаниями об устранении допущенных нарушений или для проведения дополнительных следственных действий.

    Посмотрите на часть 2 статьи 109 уголовно-процессуального кодекса РФ. Цитирую: «Продление срока свыше шести месяцев может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений только в случаях особой сложности уголовного дела».

    – То есть, по-вашему, особой сложности нет, и после 8 апреля Мамаев и Кокорин должны покинуть СИЗО?

    – Юридических оснований для дальнейшего продления содержания под стражей у следствия нет. С учетом того, что будет проводиться дополнительное расследование, то необходимо предъявлять материалы дела для нового ознакомления с учетом всех этих сроков.

    По закону все материалы для ознакомления должны быть предъявлены не позднее, чем за месяц до истечения максимально предусмотренного срока. Даже из-за этого нет каких-либо оснований продлевать арест.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 22:58

      не будет никаких оснований, но его продлят. как и в предыдущие разы, чекайте

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