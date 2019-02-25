Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Реал» обыграл «Леванте», Бэйл и Бензема забили с пенальти

    «Реал» обыграл «Леванте» в матче 25-го тура Примеры со счетом 2:1. На 86-й минуте защитник мадридского клуба Начо получил красную карточку, на 89-й минуте – нападающий «Леванте» Рубен Рочина.

    «Реал» с 48 очками занимает третью строчку в таблице, «Леванте» с 30 очками идет 13-м.

    В другом матче «Бетис» обыграл «Вальядолид» – 2:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Леванте – Реал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бензема (с пенальти), 43; 1:1 – Рохер, 60; 1:2 – Бэйл (с пенальти), 78.

    Удаления: Рочина, 89 – Начо, 86.

    Вальядолид – Бетис – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Манди, 45+3; 0:2 – Хоакин, 87.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:09

      2:1 в пользу судьи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 12:48

      Судья красавчик выстелил для реала матч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 25 февраля 2019, 08:35

      судья немного поработал, а то совсем никак без помощи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 25 февраля 2019, 00:53

      Реал как всегда без пенальти не может

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 25 февраля 2019, 00:50

      Позорище все-равно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 25 февраля 2019, 00:49

      Реал продолжает лихорадить и деградировать. Выехали за счёт странного поведения судьи и повезло с соперником, эмоции которого захлёстывали. Попадись более сбалансированная и дисциплинированная команда Реал бы проиграл. Вообще в Реале пропал дух команды, каждый с какими-то тараканами и обидами в голове, взять хотя бы жест Бэйла после пенальти.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11