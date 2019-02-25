Примера. «Реал» обыграл «Леванте», Бэйл и Бензема забили с пенальти

«Реал» обыграл «Леванте» в матче 25-го тура Примеры со счетом 2:1. На 86-й минуте защитник мадридского клуба Начо получил красную карточку, на 89-й минуте – нападающий «Леванте» Рубен Рочина.

«Реал» с 48 очками занимает третью строчку в таблице, «Леванте» с 30 очками идет 13-м.

В другом матче «Бетис» обыграл «Вальядолид» – 2:0.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Леванте – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема (с пенальти), 43; 1:1 – Рохер, 60; 1:2 – Бэйл (с пенальти), 78.

Удаления: Рочина, 89 – Начо, 86.

Вальядолид – Бетис – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манди, 45+3; 0:2 – Хоакин, 87.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры