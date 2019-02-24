«Чемпионат»: вратарь «Спартака-2» Ермаков может продолжить карьеру в Бельгии

По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака-2» Данила Ермаков может перебраться в чемпионат Бельгии. Как утверждает источник, интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Генк».

«Генк» может подписать россиянина и отдать его в аренду в другой бельгийский клуб, где он будет иметь регулярную игровую практику.

Ермаков знаком помощнику главного тренера «Генка» Филиппа Клемана Йосу Дардену, работавшему ранее ассистентом Франка Веркаутерена в «Крыльях Советов». Вратарь выступал за вторую команду самарцев в сезоне-2015/16.

Кроме «Генка», Ермаков находится в сфере интересов неназванного польского клуба.

В текущей кампании голкипер провел за «Спартак-2» три матча в ФНЛ и пропустил два гола. Также он сыграл две встречи в молодежном первенстве России, пропустив один мяч.