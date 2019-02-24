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    «Чемпионат»: вратарь «Спартака-2» Ермаков может продолжить карьеру в Бельгии

    По информации «Чемпионата», голкипер «Спартака-2» Данила Ермаков может перебраться в чемпионат Бельгии. Как утверждает источник, интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Генк».

    «Генк» может подписать россиянина и отдать его в аренду в другой бельгийский клуб, где он будет иметь регулярную игровую практику.

    Ермаков знаком помощнику главного тренера «Генка» Филиппа Клемана Йосу Дардену, работавшему ранее ассистентом Франка Веркаутерена в «Крыльях Советов». Вратарь выступал за вторую команду самарцев в сезоне-2015/16.

    Кроме «Генка», Ермаков находится в сфере интересов неназванного польского клуба.

    В текущей кампании голкипер провел за «Спартак-2» три матча в ФНЛ и пропустил два гола. Также он сыграл две встречи в молодежном первенстве России, пропустив один мяч.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.02.2019 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 24 февраля 2019, 18:35

      Хороший был бы опыт

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 24 февраля 2019, 18:25

      Сколько Спартак уже талантливых вратарей просрал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 24 февраля 2019, 18:15

      Если будет предложение нужно переходить, не смотря на понижение в зарплате. В Спартаке столько вратарей, что нет смысла оставаться

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