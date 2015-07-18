Йос Дарден
Тренер
|Имя
|Йос
|Фамилия
|Дарден
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|26 ноября 1954
|Имя
|Йос
|Фамилия
|Дарден
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|26 ноября 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кр. Советов (мол)
|27
|4
|16
|7
|Дата
|Матч
|18.07.2015
|Анжи (мол)
|7 : 0
|Кр. Советов (мол)
|23.07.2015
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|31.07.2015
|Амкар (мол)
|6 : 2
|Кр. Советов (мол)
|08.08.2015
|Кр. Советов (мол)
|0 : 4
|Спартак М (мол)
|15.08.2015
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|23.08.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 5
|Академия Кубань
|28.08.2015
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Кр. Советов (мол)
|13.09.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 2
|Мордовия (мол)
|19.09.2015
|Локомотив (мол)
|5 : 0
|Кр. Советов (мол)
|26.09.2015
|Кр. Советов (мол)
|1 : 3
|Динамо (мол)
|02.10.2015
|Урал (мол)
|2 : 3
|Кр. Советов (мол)
|17.10.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 1
|Ахмат (мол)
|22.10.2015
|Уфа (мол)
|1 : 1
|Кр. Советов (мол)
|07.11.2015
|Рубин (мол)
|1 : 0
|Кр. Советов (мол)
|20.11.2015
|ЦСКА (мол)
|4 : 1
|Кр. Советов (мол)
|27.11.2015
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Амкар (мол)
|03.12.2015
|Спартак М (мол)
|4 : 0
|Кр. Советов (мол)
|04.03.2016
|Кр. Советов (мол)
|1 : 4
|Ростов (мол)
|10.03.2016
|Академия Кубань
|3 : 3
|Кр. Советов (мол)
|19.03.2016
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|02.04.2016
|Мордовия (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|10.04.2016
|Кр. Советов (мол)
|0 : 2
|Локомотив (мол)
|16.04.2016
|Динамо (мол)
|4 : 1
|Кр. Советов (мол)
|22.04.2016
|Кр. Советов (мол)
|0 : 2
|Урал (мол)
|30.04.2016
|Ахмат (мол)
|5 : 1
|Кр. Советов (мол)
|05.05.2016
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|31.10.2015
|Кр. Советов (мол)
|2 : 2
|Краснодар (мол)