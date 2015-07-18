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    Йос Дарден - статистика

    Тренер
    Имя Йос
    Фамилия Дарден
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 26 ноября 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кр. Советов (мол) 27 4 16 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2015 Анжи (мол) 7 : 0 Кр. Советов (мол)
    23.07.2015 Кр. Советов (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    31.07.2015 Амкар (мол) 6 : 2 Кр. Советов (мол)
    08.08.2015 Кр. Советов (мол) 0 : 4 Спартак М (мол)
    15.08.2015 Ростов (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    23.08.2015 Кр. Советов (мол) 2 : 5 Академия Кубань
    28.08.2015 Зенит (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    13.09.2015 Кр. Советов (мол) 2 : 2 Мордовия (мол)
    19.09.2015 Локомотив (мол) 5 : 0 Кр. Советов (мол)
    26.09.2015 Кр. Советов (мол) 1 : 3 Динамо (мол)
    02.10.2015 Урал (мол) 2 : 3 Кр. Советов (мол)
    17.10.2015 Кр. Советов (мол) 2 : 1 Ахмат (мол)
    22.10.2015 Уфа (мол) 1 : 1 Кр. Советов (мол)
    07.11.2015 Рубин (мол) 1 : 0 Кр. Советов (мол)
    20.11.2015 ЦСКА (мол) 4 : 1 Кр. Советов (мол)
    27.11.2015 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Амкар (мол)
    03.12.2015 Спартак М (мол) 4 : 0 Кр. Советов (мол)
    04.03.2016 Кр. Советов (мол) 1 : 4 Ростов (мол)
    10.03.2016 Академия Кубань 3 : 3 Кр. Советов (мол)
    19.03.2016 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Зенит (мол)
    02.04.2016 Мордовия (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    10.04.2016 Кр. Советов (мол) 0 : 2 Локомотив (мол)
    16.04.2016 Динамо (мол) 4 : 1 Кр. Советов (мол)
    22.04.2016 Кр. Советов (мол) 0 : 2 Урал (мол)
    30.04.2016 Ахмат (мол) 5 : 1 Кр. Советов (мол)
    05.05.2016 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Уфа (мол)
    31.10.2015 Кр. Советов (мол) 2 : 2 Краснодар (мол)
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