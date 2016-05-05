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Йос Дарден - статистика

Бельгия
26 ноября 1954 (71)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Кр. Советов (мол)
27
4
16
7
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
05.05.2016
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
5 : 1
30.04.2016
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
22.04.2016
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Динамо (мол)
4 : 1
16.04.2016
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
10.04.2016
Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Мордовия (мол)
2 : 0
02.04.2016
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
19.03.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Кубань (мол)
3 : 3
10.03.2016
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 4
04.03.2016
Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Спартак М (мол)
4 : 0
03.12.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
27.11.2015
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
ЦСКА (мол)
4 : 1
20.11.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Рубин (мол)
1 : 0
07.11.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 2
31.10.2015
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Уфа (мол)
1 : 1
22.10.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
17.10.2015
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Урал (мол)
2 : 3
02.10.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 3
26.09.2015
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Локомотив (мол)
5 : 0
19.09.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 2
13.09.2015
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Зенит (мол)
0 : 0
28.08.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 5
23.08.2015
Кубань (мол)
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Ростов (мол)
2 : 0
15.08.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 4
08.08.2015
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Амкар (мол)
6 : 2
31.07.2015
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
23.07.2015
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
7 : 0
18.07.2015
Кр. Советов (мол)
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