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    Эррера, Мата, Лингард и Фирмино получили травмы в первом тайме матча «МЮ» – «Ливерпуль». Их заменили

    Сегодня проходит матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль».

    В первом тайме команды сделали четыре вынужденные замены: у «МЮ» поле из-за травм покинули полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард, у «Ливерпуля» – нападающий Роберто Фирмино.

    Примечательно, что Лингард сам вышел на поле на 25-й минуте, заменив Мату.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Перед матчем с «Ливерпулем» на поле «Олд Траффорд» распылили чеснок

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2019 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 18:19

      У МЮ и так были проблемы с составом до игры, так ещё и по ходу первого тайма трое игроков травмировались. Непруха просто для команды.

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