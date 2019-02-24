Эррера, Мата, Лингард и Фирмино получили травмы в первом тайме матча «МЮ» – «Ливерпуль». Их заменили

Сегодня проходит матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

В первом тайме команды сделали четыре вынужденные замены: у «МЮ» поле из-за травм покинули полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард, у «Ливерпуля» – нападающий Роберто Фирмино.

Примечательно, что Лингард сам вышел на поле на 25-й минуте, заменив Мату.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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