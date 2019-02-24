Попов: «Спартак» спрашивал меня о Десподове, просил связать с президентом софийского ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, выступающий ныне за «Ростов», рассказал, что москвичи наводили у него справки по поводу экс-нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова.

В декабре появилась информация, что красно-белые проявляют интерес к 22-летнему футболисту. В январе он перешел в «Кальяри» за 4,2 миллиона евро.

– Вы три раза подряд признавались лучшим игроком Болгарии. Но в прошлом сезоне проиграли борьбу Кирилу Десподову.

– Он очень перспективный игрок. Сейчас его продали в «Кальяри». Этот трансфер – реклама для него и всего болгарского футбола.

– Была информация, что его хотел подписать «Спартак»?

– Мне звонил Юхан Гераскин, спрашивал о Кириле. Просил связать с президентом софийского ЦСКА. Поскольку хорошо знаю руководство клуба, с удовольствием помог им познакомиться. Почему в итоге трансфер не состоялся, не узнавал.

– Были еще просьбы оценить того или иного футболиста?

– Часто звонят из клубов и спрашивают мое мнение по тому или иному болгарскому игроку. Стараюсь объективно все рассказать.