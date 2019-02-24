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    Попов: «Спартак» спрашивал меня о Десподове, просил связать с президентом софийского ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, выступающий ныне за «Ростов», рассказал, что москвичи наводили у него справки по поводу экс-нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова.

    В декабре появилась информация, что красно-белые проявляют интерес к 22-летнему футболисту. В январе он перешел в «Кальяри» за 4,2 миллиона евро.

    – Вы три раза подряд признавались лучшим игроком Болгарии. Но в прошлом сезоне проиграли борьбу Кирилу Десподову.

    – Он очень перспективный игрок. Сейчас его продали в «Кальяри». Этот трансфер – реклама для него и всего болгарского футбола.

    – Была информация, что его хотел подписать «Спартак»?

    – Мне звонил Юхан Гераскин, спрашивал о Кириле. Просил связать с президентом софийского ЦСКА. Поскольку хорошо знаю руководство клуба, с удовольствием помог им познакомиться. Почему в итоге трансфер не состоялся, не узнавал.

    – Были еще просьбы оценить того или иного футболиста?

    – Часто звонят из клубов и спрашивают мое мнение по тому или иному болгарскому игроку. Стараюсь объективно все рассказать.

    • В этом сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
    • В составе «Кальяри» болгарин появился в двух встречах и результативными действиями не отметился.

    Источник: Sportbox

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    24.02.2019 13:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 25 февраля 2019, 00:24

      обожглись на Роше, теперь будут всех проверять...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:22

      Особого рвения в руководстве Спартака к нему никто не проявил.

      1
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      Рейтинг: +182

      Parker 24 февраля 2019, 19:54

      Хааа!!! Отличное интервью!) Полностью показывает низкий, самый низкий уровень руководителей Спартака!)...связей нет-звонят игрокам...ладно бы просто мнение спросили, так тут еще и свяжи с президентом))
      Рыба гниет с головы

      П.С. Зато есть Роша))

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 24 февраля 2019, 16:38

      Ни чего удивительного в этом не вижу.
      Ушёл Каррера, ушли переговорщики и агенты вроде Гераскина и Трабуки, проводящие чисто западные методологии по приобретению и оценке футболистов.А у нас..........ну в принципе одни Родионовы и остались.Хотя нет.Ещё литовец какой типа агента.))

      3
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      Рейтинг: +182

      Parker > vka1970 24 февраля 2019, 19:58

      Так то да, но у наших овсянных конкурентов нет звездных агентов, но они почти всегда "попадают" по трансферам!))
      Хотя может и есть, но о них никто не знает!...
      Тут два вывода, либо верхушке Спартака надо меньше звездЕть, либо больше работать...а лучше и то, и другое)))

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Parker 25 февраля 2019, 00:02

      Они умеют работать только на свой карман.
      Думаю этим всё и объясняется.

      0
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      Рейтинг: +182

      Parker > vka1970 25 февраля 2019, 18:23

      Не самое плохое качество для руководителей клуба, согласись)))

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Parker 25 февраля 2019, 23:01

      Для людей не плохое.
      А вот для руководителей вряд ли хорошее.
      Сам подумай....
      Вместо казны клуба в свой карман.
      Нет уж, таких друзей за куй и в музей.

      0
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      Рейтинг: +182

      Parker > vka1970 26 февраля 2019, 18:52

      Ну не знаю)
      На мой взгляд у них минимум сора выносится из избы, Максимум КПД по трансферам и их окупаемости. Не то, что у нас...одно балабольство, а на деле постоянный просёр)) Даже после чемпионства ничего не поменялось!! Позорище...
      Думаю, в этих условиях не очень важно, когда деньги (заработанные!) в карман кладут.
      У нас их тратят бездумно...точнее осваивают без пользы для клуба))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 15:13

      Да ладно,сознайся,что сказал :Не надо в "Спартак"...

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 февраля 2019, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кирил Десподов адекватный человек ,понимает что Кальяри явно лучше свиного болота .

      -5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > БуРЖуЙ 24 февраля 2019, 14:40

      по своему свинарнику судишь

      -1
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