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    Рибери не пожал руку Ковачу после замены. Коман из-за травмы может не сыграть с «Ливерпулем»

    Матч 23 тура чемпионата Германии «Бавария»«Герта» закончился со счетом 1:0.

    Полузащитник хозяев Франк Рибери вышел в стартовом составе и на 58-й минуте уступил место на поле Кингсли Коману. После замены Рибери не пожал руку главному тренеру Нико Ковачу.

    Коман за девять минут на поле получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Томаса Мюллера. По информации Bild, Коман может пропустить до трех недель и не сыграть с «Ливерпулем» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Первый матч английской и немецких команд завершился вничью 0:0.
    • Ответный состоится 13 марта и пройдет на «Альянц Арене».
    • Ранее Ковача раскритиковал защитник мюнхенцев Рафинья.

    Источник: Bild

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    24.02.2019 00:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 16:59

      Плохой поступок. За это его не мешало бы наказать.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 25 февраля 2019, 13:16

      Приговор уже оглашен! Статус пенсионера обеспечен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 12:16

      Лучшие дни для Рибери сочтены. Каждому возрастному игроку кажется, что он еще много чего может! Но когда приходиться посмотреть правде в глаза наступает отчаяние! Думаю все игроки боятся этого момента в жизни! Но, это неизбежно!

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 12:05

      Франк всегда был с таким характером, и давно не новость, что у них конфликт, франк и подбивал игроков против ковача, это понятно, но тот факт, что он не молодой и не вывозит! Че злиться то, свое я надо засунуть в одно место!

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 февраля 2019, 02:17

      Франк,зажравшийся жабоед,пора собирать чемоданы на историческую Родину...

      3
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