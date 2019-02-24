Рибери не пожал руку Ковачу после замены. Коман из-за травмы может не сыграть с «Ливерпулем»

Матч 23 тура чемпионата Германии «Бавария» – «Герта» закончился со счетом 1:0.

Полузащитник хозяев Франк Рибери вышел в стартовом составе и на 58-й минуте уступил место на поле Кингсли Коману. После замены Рибери не пожал руку главному тренеру Нико Ковачу.

Коман за девять минут на поле получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Томаса Мюллера. По информации Bild, Коман может пропустить до трех недель и не сыграть с «Ливерпулем» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.