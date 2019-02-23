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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Ним», Мбаппе забил 50-й гол на турнире и установил рекорд

    Встреча 26 тура чемпионата Франции «ПСЖ»«Ним» закончилась со счетом 3:0.

    Полузащитник Кристофер Нкунку забил один гол, нападающий Килиан Мбаппе – два. Лучший молодой игрок ЧМ-2018 забил 22 мяч в текущем розыгрыше турнира.

    С момента дебюта в чемпионате в декабре 2015 года он забил 50 мячей и стал самым молодым игроком по этому показателю за 45 сезонов.

    Команда Томаса Тухеля лидирует в чемпионской гонке с 68 очками, опережая «Ренн» на 17 баллов. У «Нима» 36 пунктов и 10 место.

    Франция. Лига 1. 26 тур

    ПСЖ – Ним – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нкунку, 40; 2:0 – Мбаппе, 69; 3:0 – Мбаппе, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    23.02.2019 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +452

      тёска 23 февраля 2019, 23:55

      с момента дебюта забил 50-что за бред

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