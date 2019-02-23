Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Ним», Мбаппе забил 50-й гол на турнире и установил рекорд

Встреча 26 тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ним» закончилась со счетом 3:0.

Полузащитник Кристофер Нкунку забил один гол, нападающий Килиан Мбаппе – два. Лучший молодой игрок ЧМ-2018 забил 22 мяч в текущем розыгрыше турнира.

С момента дебюта в чемпионате в декабре 2015 года он забил 50 мячей и стал самым молодым игроком по этому показателю за 45 сезонов.

Команда Томаса Тухеля лидирует в чемпионской гонке с 68 очками, опережая «Ренн» на 17 баллов. У «Нима» 36 пунктов и 10 место.

Франция. Лига 1. 26 тур

ПСЖ – Ним – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нкунку, 40; 2:0 – Мбаппе, 69; 3:0 – Мбаппе, 89.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1