Симеоне – о жесте Роналду в матче ЛЧ: «Я все понимаю. Такое может происходить» 

Сам шпана.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделило ожиданиями от матча 25-го тура Примеры с «Вильярреалом» и извинился за свой жест во время матча с «Ювентусом» в ЛЧ (2:0).
О «Вильярреале»
Мы всегда смотрим на команду, а не на положение в таблице. «Вильярреал» всегда был сложной командой. Тренер несколько раз менял рисунок игры, сейчас они чувствуют себя увереннее.
О своем жесте в после матча с «Ювентусом»
Известно, что я не ищу отговорок и оправданий. Еще раз приношу извинения людям, которых обидел жест после игры с «Ювентусом». Это было выражение, плохое выражение того, что я чувствовал к своим игрокам. Говорю это, чтобы закрыть вопрос.
О жесте Роналду во время матча с «Атлетико»
Я все понимаю. Я часть этого [футбола] и понимаю, что такое может происходить.
Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось
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— B/R Football (@brfootball) 20 февраля 2019 г.