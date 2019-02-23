Симеоне – о жесте Роналду в матче ЛЧ: «Я все понимаю. Такое может происходить» 

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделило ожиданиями от матча 25-го тура Примеры с «Вильярреалом» и извинился за свой жест во время матча с «Ювентусом» в ЛЧ (2:0).

О «Вильярреале»

Мы всегда смотрим на команду, а не на положение в таблице. «Вильярреал» всегда был сложной командой. Тренер несколько раз менял рисунок игры, сейчас они чувствуют себя увереннее.

О своем жесте в после матча с «Ювентусом»

Известно, что я не ищу отговорок и оправданий. Еще раз приношу извинения людям, которых обидел жест после игры с «Ювентусом». Это было выражение, плохое выражение того, что я чувствовал к своим игрокам. Говорю это, чтобы закрыть вопрос.

О жесте Роналду во время матча с «Атлетико»

Я все понимаю. Я часть этого [футбола] и понимаю, что такое может происходить.

Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось