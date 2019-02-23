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    Симеоне – о жесте Роналду в матче ЛЧ: «Я все понимаю. Такое может происходить» 

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделило ожиданиями от матча 25-го тура Примеры с «Вильярреалом» и извинился за свой жест во время матча с «Ювентусом» в ЛЧ (2:0).

    О «Вильярреале»

    Мы всегда смотрим на команду, а не на положение в таблице. «Вильярреал» всегда был сложной командой. Тренер несколько раз менял рисунок игры, сейчас они чувствуют себя увереннее.

    О своем жесте в после матча с «Ювентусом»

    Известно, что я не ищу отговорок и оправданий. Еще раз приношу извинения людям, которых обидел жест после игры с «Ювентусом». Это было выражение, плохое выражение того, что я чувствовал к своим игрокам. Говорю это, чтобы закрыть вопрос.

    О жесте Роналду во время матча с «Атлетико»

    Я все понимаю. Я часть этого [футбола] и понимаю, что такое может происходить.

    Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось

    Источник: AS

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    23.02.2019 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 февраля 2019, 21:08

      Сам шпана.

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 февраля 2019, 19:09

      Тут очевидно ясно,кто то с достижением хвалят,а другой большим яйцом,если достижения нет, тогда вот эти яйцы мешает достичь успеха

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      Рейтинг: +1501

      777+ 23 февраля 2019, 18:25

      Быть может это - неприличный жест....
      Быть может у него живет ТАКАЯ черепаха,
      Быть может он ремень купил -
      А на ремне ТАКАЯ блаха!!!.....

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