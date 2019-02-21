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    Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось


    2.3
    Голосов: 13
    21.02.2019 01:25
    «Ювентус» проиграл, Криштиану провалился.

    Криштиану Роналду показал фанатам «Атлетико», что их маленький клуб ничего не стоит. Роналду напомнил, что уже пять раз выигрывал Лигу чемпионов (4 – в «Реале» и 1 – в «МЮ»). «Атлетико» становился финалистом турнира, но ни разу не забирал трофей.

    Такое доминирование от Роналду выглядело бы совсем дико, если бы матч завершился хотя бы ничьей. Но карма Криштиану сыграла против. Даже с веселым Диего Костой «Атлетико» все равно выиграл со счетом 2:0, а Роналду оказался главным участником второго мяча. Именно от его тела залетел в сетку, хотя пока гол записали на Година. Если бы не касание Роналду, все могло закончиться только минимальным поражением.

    Роналду старался. Он показал 95% успешных передач, нанес 7 ударов и столько же раз успешно обыграл соперников. Ни один из моментов не оказался голевым, а закончилось все вот такими тяжелыми эмоциями.

    Текстовый онлайн матча «Атлетико» – «Ювентус»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Squawka, УЕФА
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +439

      сасас 22 февраля 2019, 00:05

      Анальду гнилой человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 21 февраля 2019, 23:06

      Матрасники самый грязный , самый гнилой клуб в мире. Мой ненависть им с 2014 года. Когда они сломали Месси. Да я ненавижу барсу , Месси сам мне неприятен. Потому что соперник моей любимой команды. Но сломать футболиста , и такого у которого миллионы фанатов это ......(тут нецензурное выражение). Смотря игру атлетико вспоминаеш сб. Грецию возглаляемую Отто Рихагель. Сами не играли и сопернику не дали играть. И с такой игрой стали чемпионами Европы. После этого антифутбол стал распространятся.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 21 февраля 2019, 14:49

      Научился у Маура жесты показывать на проигрыши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 21 февраля 2019, 14:12

      Автор ты по сравнению с ним просто 0.. он может себе позволить показать тот или иной жест... статья не о чем....научись писать лучше...

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 февраля 2019, 13:12

      Опять тупой опрос. Атлетико не сильнее. Но для Юве вероятнее всего всё кончено. С уровнем сопротивления в Серии А он вряд ли сможет выдать свой максимум в ответе, они просто сами его не знают. А матчей ЛЧ на раскачку уже нет.

      1
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 21 февраля 2019, 11:48

      дома отыграемся

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 21 февраля 2019, 11:32

      Не понимаю хейтеров Роналду. Настоящий спортсмен, атлет, лидер, на поле всегда выкладывается, даже если игра не идет. Ну да, пару раз плакал, но во-первых за 16 лет карьеры я помню всего два случая, во-вторых почему это причина для ненависти? Рзаве кто-то стал хейтером Шатова за его слезы в матче Зенит-Краснодар годичной давности? Что же до симуляций, то конечно было дело, особенно в юности. Но симулировал он не чаще, чем многие другие форварды. Тем более, что хейтерам Роналду нравится Атлетико Диего Косты, а значит дело точно не в симуляциях.

      6
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 февраля 2019, 10:24

      в ответке нужно показать характер, как в прошлом году против реала

      5
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      Рейтинг: +29

      Стопкран 21 февраля 2019, 10:09

      Вся команда Юветуса не дала максимум игры.Хорош всех собак на одного Роналду вешать.

      2
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      Рейтинг: +183

      artydoc 21 февраля 2019, 09:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Браво Атлетико! Всегда болею против команд, где играет это существо!
      ******* в футболе не место!

      -5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > artydoc 21 февраля 2019, 10:57

      недавно вышла статейка, что тренер юношеской команды атлетико такой же петушь и дуплил подростков, так что можно сказать, что многие воспитанники атлетико такие же петушки как и сама Кристина!
      Я тоже ненавижу Роналду, но как можно болеть за такой гнилой клуб как атлетико? С грязной игрой в антифутбол!!!

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