Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось

«Ювентус» проиграл, Криштиану провалился.

Криштиану Роналду показал фанатам «Атлетико», что их маленький клуб ничего не стоит. Роналду напомнил, что уже пять раз выигрывал Лигу чемпионов (4 – в «Реале» и 1 – в «МЮ»). «Атлетико» становился финалистом турнира, но ни разу не забирал трофей.

twit text — B/R Football (@brfootball) 20 февраля 2019 г.

Такое доминирование от Роналду выглядело бы совсем дико, если бы матч завершился хотя бы ничьей. Но карма Криштиану сыграла против. Даже с веселым Диего Костой «Атлетико» все равно выиграл со счетом 2:0, а Роналду оказался главным участником второго мяча. Именно от его тела залетел в сетку, хотя пока гол записали на Година. Если бы не касание Роналду, все могло закончиться только минимальным поражением.

twit text — Ultimate10 (@ClassicMessi10) 20 февраля 2019 г.

Роналду старался. Он показал 95% успешных передач, нанес 7 ударов и столько же раз успешно обыграл соперников. Ни один из моментов не оказался голевым, а закончилось все вот такими тяжелыми эмоциями.

Текстовый онлайн матча «Атлетико» – «Ювентус»