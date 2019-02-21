Веселый матч от Диего Косты: дисквалификация, обвинения в симуляции, отмена пенальти

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» (2:0) в матче с кучей событий. Главное из них по «Атлетико» связано с Диего Костой.
Мы уже начали забывать о существовании в «Атлетико» Диего Косты. Зимой на его место забрали из «Челси» Альваро Морату, потому что Коста вообще ничего не показывал. До матча с «Ювентусом» он по разу забил в Примере и в Лиге чемпионов, а еще куда-то дел свой нахальный характер. Совсем не такого затишья ждали от номинально забивного форварда. Из-за его спада тащить «Атлетико» постоянно приходилось Гризманну, но на игру с «Ювентусом» Симеоне выставил их в паре. Коста два месяца ждал возможности выйти на поле со стартовым свистком: последний раз он появлялся в старте в игре с «Жироной» 2 декабря.
Перед матчем Диего Коста не мог не знать, что находится под угрозой дисквалификации. Тем интереснее выглядит история с его желтой карточкой уже на восьмой минуте матча. Арбитру не понравилось поведение Диего, который стоял в стенке во время исполнения от «Ювентуса». В этот раз он спорил горячо, но ответную игру все равно вынужденно пропустит. Возможно, поэтому Диего и вложился в оставшийся отрезок первого тайма.
Коста постоянно смещался в зону Де Шильо и просто уничтожал соперника. В одном из эпизодов арбитр даже поставил пенальти в ворота «Ювентуса», но тут вмешался VAR. Одиннадцатиметровый сменили на обычный стандарт, а фанаты обвинили Косту в симуляции. Слишком картинно он стремился залететь в штрафную в этом моменте. Итог первого тайма – нулевая ничья. Но для Диего Косты все получилось даже слишком горячо.
Кстати, его единственное статистическое достижение за первую половину – три выигранных единоборства. Коста так и не нанес ни одного удара в створ и ни разу не показал успешный дриблинг, но зато заработал на себе четыре фола. Главную функцию Коста выполнил – он успешно боролся и любыми методами добивался преимущества.
twit text
— Squawka Football (@Squawka) 20 февраля 2019 г.
В начале второго тайма Коста не реализовал главный момент в матче. Вот описание эпизода из нашей текстовой трансляции.
Такой промах было сложно представить.
twit text
— Goal (@goal) 20 февраля 2019 г.
На 58-й минуте вместо него все-таки вышел Мората и чуть позже почти легально забил (VAR отменил мяч). После таких событий зрителей матча было уже не остановить. Они представляли Косту ныряльщиком.
twit text
— FanSided Soccer (@FanSidedSoccer) 20 февраля 2019 г.
twit text
— Carlos Cuellar (@Carlbuscus2) 20 февраля 2019 г.
twit text
— From The Spot Soccer Podcast (@FromTheSpotSP) 20 февраля 2019 г.
Изображающим шок.
twit text
— COPA90 (@COPA90) 20 февраля 2019 г.
И просто неудачником.
twit text
— andrea(@zaynreynolds) 20 февраля 2019 г.
twit text
— fren (@sidusleonis) 20 февраля 2019 г.
Жаль, что сам Коста лишил нас подобного веселья и на ответную игру.
Актуальные материалы:
Роналду поиздевался над фанатами «Атлетико». Потом ему вернулось
Тренер, который построил академию «Атлетико», признался в педофилии
Многие думают, что Мората предал «Реал». Но все не так просто