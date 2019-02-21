Веселый матч от Диего Косты: дисквалификация, обвинения в симуляции, отмена пенальти

Ради этого он больше двух месяцев не выходил в старте.

«Атлетико» выиграл у «Ювентуса» (2:0) в матче с кучей событий. Главное из них по «Атлетико» связано с Диего Костой.

Мы уже начали забывать о существовании в «Атлетико» Диего Косты. Зимой на его место забрали из «Челси» Альваро Морату, потому что Коста вообще ничего не показывал. До матча с «Ювентусом» он по разу забил в Примере и в Лиге чемпионов, а еще куда-то дел свой нахальный характер. Совсем не такого затишья ждали от номинально забивного форварда. Из-за его спада тащить «Атлетико» постоянно приходилось Гризманну, но на игру с «Ювентусом» Симеоне выставил их в паре. Коста два месяца ждал возможности выйти на поле со стартовым свистком: последний раз он появлялся в старте в игре с «Жироной» 2 декабря.

Перед матчем Диего Коста не мог не знать, что находится под угрозой дисквалификации. Тем интереснее выглядит история с его желтой карточкой уже на восьмой минуте матча. Арбитру не понравилось поведение Диего, который стоял в стенке во время исполнения от «Ювентуса». В этот раз он спорил горячо, но ответную игру все равно вынужденно пропустит. Возможно, поэтому Диего и вложился в оставшийся отрезок первого тайма.

Коста постоянно смещался в зону Де Шильо и просто уничтожал соперника. В одном из эпизодов арбитр даже поставил пенальти в ворота «Ювентуса», но тут вмешался VAR. Одиннадцатиметровый сменили на обычный стандарт, а фанаты обвинили Косту в симуляции. Слишком картинно он стремился залететь в штрафную в этом моменте. Итог первого тайма – нулевая ничья. Но для Диего Косты все получилось даже слишком горячо.

Кстати, его единственное статистическое достижение за первую половину – три выигранных единоборства. Коста так и не нанес ни одного удара в створ и ни разу не показал успешный дриблинг, но зато заработал на себе четыре фола. Главную функцию Коста выполнил – он успешно боролся и любыми методами добивался преимущества.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 20 февраля 2019 г.

В начале второго тайма Коста не реализовал главный момент в матче. Вот описание эпизода из нашей текстовой трансляции.

Такой промах было сложно представить.

twit text — Goal (@goal) 20 февраля 2019 г.

На 58-й минуте вместо него все-таки вышел Мората и чуть позже почти легально забил (VAR отменил мяч). После таких событий зрителей матча было уже не остановить. Они представляли Косту ныряльщиком.

twit text — FanSided Soccer (@FanSidedSoccer) 20 февраля 2019 г.

twit text — Carlos Cuellar (@Carlbuscus2) 20 февраля 2019 г.

twit text — From The Spot Soccer Podcast (@FromTheSpotSP) 20 февраля 2019 г.

Изображающим шок.

twit text — COPA90 (@COPA90) 20 февраля 2019 г.

И просто неудачником.

twit text — andrea(@zaynreynolds) 20 февраля 2019 г.

twit text — fren (@sidusleonis) 20 февраля 2019 г.

Жаль, что сам Коста лишил нас подобного веселья и на ответную игру.

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