Гаттузо: «Первый тайм против «Эмполи» мне не понравился»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 25 тура Серии А против «Эмполи» (3:0). Все голы были забиты во втором тайме.

«Игра в первом тайме мне не понравилась. Мы не создавали угроз, хотя владели мячом. Я был зол, когда соперник убежал в контратаку. После перерыва стали лучше двигаться. Нам нужно биться за каждый матч», – считает Гаттузо.