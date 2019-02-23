Гаттузо: «Первый тайм против «Эмполи» мне не понравился»

мне то же,посему мы с Дженнаро коллеги,соратники и двоюродные братья,я так думаю...
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 25 тура Серии А против «Эмполи» (3:0). Все голы были забиты во втором тайме.
«Игра в первом тайме мне не понравилась. Мы не создавали угроз, хотя владели мячом. Я был зол, когда соперник убежал в контратаку. После перерыва стали лучше двигаться. Нам нужно биться за каждый матч», – считает Гаттузо.
- «Милан» идет в зоне Лиги чемпионов.
- На следующей неделе миланцы проведут первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Лацио».
- Следующий соперник по Серии А – «Сассуоло».