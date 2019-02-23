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    Гаттузо: «Первый тайм против «Эмполи» мне не понравился»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итог матча 25 тура Серии А против «Эмполи» (3:0). Все голы были забиты во втором тайме.

    «Игра в первом тайме мне не понравилась. Мы не создавали угроз, хотя владели мячом. Я был зол, когда соперник убежал в контратаку. После перерыва стали лучше двигаться. Нам нужно биться за каждый матч», – считает Гаттузо.

    • «Милан» идет в зоне Лиги чемпионов.
    • На следующей неделе миланцы проведут первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Лацио».
    • Следующий соперник по Серии А – «Сассуоло».

    Источник: Football Italia

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    23.02.2019 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:56

      мне то же,посему мы с Дженнаро коллеги,соратники и двоюродные братья,я так думаю...

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