Серия А. «Милан» разгромил «Эмполи», Пентек забил седьмой гол в шестом матче

Кастильехо был хорош в этом матче. Прям универсально отыграл и в обороне, и в атаке. Если не считать излишней нервозности, у него довольно хорошая агрессивная игра и характер бойца.
«Милан» разгромил «Эмполи» в матче 25-го тура Серии А со счетом 3:0.
Нападающий Кшиштоф Пентек забил гол на 49-й минуте встречи. Это его седьмой гол в шестом матче за «Милан».
Миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, «Эмполи» с 21 очком идет 17-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
Голы: 1:0 – Пентек, 49; 2:0 – Кесси, 51; 3:0 – Кастильехо, 67.