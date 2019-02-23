Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Милан» разгромил «Эмполи», Пентек забил седьмой гол в шестом матче

    «Милан» разгромил «Эмполи» в матче 25-го тура Серии А со счетом 3:0.

    Нападающий Кшиштоф Пентек забил гол на 49-й минуте встречи. Это его седьмой гол в шестом матче за «Милан».

    Миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, «Эмполи» с 21 очком идет 17-м.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Милан – Эмполи – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пентек, 49; 2:0 – Кесси, 51; 3:0 – Кастильехо, 67.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2019 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Ozabot 23 февраля 2019, 15:46

      Кастильехо был хорош в этом матче. Прям универсально отыграл и в обороне, и в атаке. Если не считать излишней нервозности, у него довольно хорошая агрессивная игра и характер бойца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 12:12

      Преобразился Милан. И дело тут не только в Пентеке.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 23 февраля 2019, 09:56

      Милан громить умеет? Я про клуб то такой забыл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 февраля 2019, 09:31

      Сделай Кристину...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 февраля 2019, 02:20

      Пёнтек !!!! На пятки наступает Кришу, если все будет так идти Пентек станет лучшим бомбардиром в этом розыгрыше.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11