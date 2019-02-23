Серия А. «Милан» разгромил «Эмполи», Пентек забил седьмой гол в шестом матче

«Милан» разгромил «Эмполи» в матче 25-го тура Серии А со счетом 3:0.

Нападающий Кшиштоф Пентек забил гол на 49-й минуте встречи. Это его седьмой гол в шестом матче за «Милан».

Миланский клуб набрал 45 очков и остался на четвертой строчке в таблице, «Эмполи» с 21 очком идет 17-м.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Милан – Эмполи – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Пентек, 49; 2:0 – Кесси, 51; 3:0 – Кастильехо, 67.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А