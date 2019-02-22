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    As: Хамес хочет вернуться в «Реал» летом

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, арендованный у «Реала», хочет вернуться в испанский клуб летом.

    По данным As, игрок сборной Колумбии не собирается продлевать арендный контракт с мюнхенским клубом или подписывать постоянный. Аренда 27-летнего хавбека рассчитана с 12 июля 2017 года по 30 июня 2019.

    Сообщается, что Родригес встретится с руководствами клубов и представит свою позицию.

    • В 18 играх текущего сезона он забил за команду Нико Ковача 3 гола и отдал 4 ассиста.
    • За полтора сезона в немецком клубе игрок выиграл чемпионат и Кубок (дважды) Германии.
    • 11 февраля отец Родригеса сказал, что приоритетом для них является «Ювентус».

    Источник: As

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    22.02.2019 22:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:27

      Неужели ему плохо в Баварии?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 23 февраля 2019, 00:36

      Либо его жизнь и истории других ( например мораты) ничему не учат, либо очередной спам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 22 февраля 2019, 23:02

      Эту новость уже читал и летом ,не вернулся

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 22 февраля 2019, 22:17

      Ну какие сейчас испытывает проблемы Реал с составом,это возвращение только в плюс пойдет Реалу!!!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 22:13

      в реале разброд и шатание....ни зиданов,ни павонов....виниссиус в не счет

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