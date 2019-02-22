As: Хамес хочет вернуться в «Реал» летом

Неужели ему плохо в Баварии?
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, арендованный у «Реала», хочет вернуться в испанский клуб летом.
По данным As, игрок сборной Колумбии не собирается продлевать арендный контракт с мюнхенским клубом или подписывать постоянный. Аренда 27-летнего хавбека рассчитана с 12 июля 2017 года по 30 июня 2019.
Сообщается, что Родригес встретится с руководствами клубов и представит свою позицию.
- В 18 играх текущего сезона он забил за команду Нико Ковача 3 гола и отдал 4 ассиста.
- За полтора сезона в немецком клубе игрок выиграл чемпионат и Кубок (дважды) Германии.
- 11 февраля отец Родригеса сказал, что приоритетом для них является «Ювентус».