Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отец Хамеса: «У нас много предложений, но «Ювентус», безусловно, будет приоритетом»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом рассказал отец футболиста Уилсон Родригес.

    В настоящее время колумбиец выступает на правах аренды в «Баварии», срок которой истечет в июне.

    «Он и Криштиану Роналду очень хорошие друзья. У нас много предложений, но «Ювентус», безусловно, будет приоритетом», – цитирует Родригеса-старшего Gazzetta Dello Sport.

    • Ранее сообщалось, что Роналду звонил Хамесу и уговаривал его перейти в «Ювентус».
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Баварию» 16 встреч, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2019 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11