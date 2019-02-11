Отец Хамеса: «У нас много предложений, но «Ювентус», безусловно, будет приоритетом»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом рассказал отец футболиста Уилсон Родригес.
В настоящее время колумбиец выступает на правах аренды в «Баварии», срок которой истечет в июне.
«Он и Криштиану Роналду очень хорошие друзья. У нас много предложений, но «Ювентус», безусловно, будет приоритетом», – цитирует Родригеса-старшего Gazzetta Dello Sport.
- Ранее сообщалось, что Роналду звонил Хамесу и уговаривал его перейти в «Ювентус».
- В текущем сезоне хавбек провел за «Баварию» 16 встреч, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.