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    Роналду пытается убедить Хамеса перейти в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе своего бывшего партнера по «Реалу» Хамеса Родригеса.

    Португалец позвонил колумбийцу и попытался убедить его перебраться в Серию А.

    В настоящий момент 27-летний футболист выступает на правах аренды за «Баварию» до конца сезона. Ранее он заявлял, что не собирается оставаться в Мюнхене и вернется в Мадрид после истечения аренды.

    В этом сезоне Хамес провел за «Баварию» 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    05.02.2019 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 февраля 2019, 14:34

      Скорее бы

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 5 февраля 2019, 14:16

      Самое время вернуться в Реал и занять место Бэйла.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > mauxa 5 февраля 2019, 15:36

      абсолютно согласен. Вот сейчас время лучшее из всех для возврата. Иско не торт, бэйл травмы.. Хамес мог бы играть и справа, и ЦАП, и просто ложную девятку. Видимо, у него с Пересом раздал, потому что ни первый ни второй как вообще игнорируют друг друга.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 5 февраля 2019, 14:08

      вы присутствовали при разговоре?

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