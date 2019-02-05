Роналду пытается убедить Хамеса перейти в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе своего бывшего партнера по «Реалу» Хамеса Родригеса.

Португалец позвонил колумбийцу и попытался убедить его перебраться в Серию А.

В настоящий момент 27-летний футболист выступает на правах аренды за «Баварию» до конца сезона. Ранее он заявлял, что не собирается оставаться в Мюнхене и вернется в Мадрид после истечения аренды.

В этом сезоне Хамес провел за «Баварию» 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.