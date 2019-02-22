Глеб – после возвращения на «Эмирейтс»: «Это было невероятно. «Арсенал» навсегда в моем сердце»

Очень теплые слова Глеба о своей бывшей команде.
Пресс-служба «Арсенала» опубликовала сообщение полузащитника БАТЭ Александра Глеба болельщикам.
Во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы экс-игрок английского клуба вышел на поле «Эмирейтс» спустя 11 лет.
«Привет, ребята. Спасибо вам за все. Атмосфера была невероятной.
Я никогда этого не забуду. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо большое и удачи», – сказал 37-летний белорус.
Команда Унаи Эмери обыграла БАТЭ с общим счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с «Ренном».
- Глеб выступал за клуб с 2005 по 2008 год, не выиграв трофеев.
- Полузащитник участвовал в финале ЛЧ-2005/06 с «Барселоной» (1:2).
- В июле 2008 каталонский клуб подписал Глеба за 17 миллионов евро.
- Игрок покинул сине-гранатовых спустя два сезона.