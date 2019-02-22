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    Глеб – после возвращения на «Эмирейтс»: «Это было невероятно. «Арсенал» навсегда в моем сердце»

    Пресс-служба «Арсенала» опубликовала сообщение полузащитника БАТЭ Александра Глеба болельщикам.

    Во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы экс-игрок английского клуба вышел на поле «Эмирейтс» спустя 11 лет.

    «Привет, ребята. Спасибо вам за все. Атмосфера была невероятной.

    Я никогда этого не забуду. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо большое и удачи», – сказал 37-летний белорус.

    Команда Унаи Эмери обыграла БАТЭ с общим счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с «Ренном».

    • Глеб выступал за клуб с 2005 по 2008 год, не выиграв трофеев.
    • Полузащитник участвовал в финале ЛЧ-2005/06 с «Барселоной» (1:2).
    • В июле 2008 каталонский клуб подписал Глеба за 17 миллионов евро.
    • Игрок покинул сине-гранатовых спустя два сезона.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    22.02.2019 20:57
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 11:12

      Очень теплые слова Глеба о своей бывшей команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 22 февраля 2019, 21:14

      То то свалил сразу как Барса позвала

      0
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