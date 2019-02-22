Глеб – после возвращения на «Эмирейтс»: «Это было невероятно. «Арсенал» навсегда в моем сердце»

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала сообщение полузащитника БАТЭ Александра Глеба болельщикам.

Во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы экс-игрок английского клуба вышел на поле «Эмирейтс» спустя 11 лет.

«Привет, ребята. Спасибо вам за все. Атмосфера была невероятной.

Я никогда этого не забуду. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо большое и удачи», – сказал 37-летний белорус.

Команда Унаи Эмери обыграла БАТЭ с общим счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с «Ренном».