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    Гол Сане в ворота «Шальке» – лучший на неделе в Лиге чемпионов

    Пресс-служба УЕФА объявила автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

    Приз получил полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане за точный штрафной в ворота «Шальке-04» (3:2, первый матч 1/8 финала).

    Игрок сборной Германии обошел в номинации Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Карим Бензема («Реал») и Николо Дзаньоло («Рома»).

    • Воспитанник «Шальке» перешел в английский клуб в июле 2016 года за 50,5 миллионов евро.
    • Гол стал для 23-летнего футболиста 13 в 33 играх текущего сезона.
    • К 84 минуте матча Гельзенкирхене команда Хосепа Гвардиолы проигрывала 1:2.

    Источник: Официальный сайт твиттер УЕФА

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    22.02.2019 19:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 10:43

      Гол красив и для вратаря безнадежен.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 01:41

      кроме сане тут нет ничего интересного, странно почему остальные голы включены в эту номинацию. гол мбаппе был хорош.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 01:38

      гол бенземы тут не к месту ! ничего там хорошего нету в этом голе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 февраля 2019, 01:37

      великолепнейший штрафной он исполнил аля лионель месси ! кристина поучился бы штрафные выполнять а то ведь ювентус говорили лч возьмет аахахаххахахахх.

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 22 февраля 2019, 21:57

      Согласен,хорошо положил.

      2
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