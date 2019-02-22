Гол Сане в ворота «Шальке» – лучший на неделе в Лиге чемпионов

Гол красив и для вратаря безнадежен.
Пресс-служба УЕФА объявила автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Приз получил полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане за точный штрафной в ворота «Шальке-04» (3:2, первый матч 1/8 финала).
Игрок сборной Германии обошел в номинации Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Карим Бензема («Реал») и Николо Дзаньоло («Рома»).
- Воспитанник «Шальке» перешел в английский клуб в июле 2016 года за 50,5 миллионов евро.
- Гол стал для 23-летнего футболиста 13 в 33 играх текущего сезона.
- К 84 минуте матча Гельзенкирхене команда Хосепа Гвардиолы проигрывала 1:2.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 22 февраля 2019 г.