Гендиректор «Интера» Маротта: «Надеюсь, скоро объявим о переходе Година»

Ещё посмотрим.
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта готовит анонс о переходе в команду защитника «Атлетико» Диего Година.
«Было приятно увидеть, что Годин забил «Ювентусу». Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.
Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе», – сказал Маротта.
- Уругваец подпишет с «Интером» контракт на правах свободного агента по истечении соглашения с «Атлетико» этим летом.
- В текущем сезоне он забил два гола и отдал два ассиста в 23 играх.