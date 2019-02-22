Гендиректор «Интера» Маротта: «Надеюсь, скоро объявим о переходе Година»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта готовит анонс о переходе в команду защитника «Атлетико» Диего Година.

«Было приятно увидеть, что Годин забил «Ювентусу». Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.

Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе», – сказал Маротта.