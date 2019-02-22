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    Гендиректор «Интера» Маротта: «Надеюсь, скоро объявим о переходе Година»

    Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта готовит анонс о переходе в команду защитника «Атлетико» Диего Година.

    «Было приятно увидеть, что Годин забил «Ювентусу». Я очень доволен, переговоры уже находятся в продвинутой стадии.

    Пока больше ничего не могу сказать. Я смотрю на все очень оптимистично, верю, что очень скоро мы объявим о переходе», – сказал Маротта.

    • Уругваец подпишет с «Интером» контракт на правах свободного агента по истечении соглашения с «Атлетико» этим летом.
    • В текущем сезоне он забил два гола и отдал два ассиста в 23 играх.

    Источник: Sky Sport Italia

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    22.02.2019 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 22 февраля 2019, 12:52

      Ещё посмотрим.

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