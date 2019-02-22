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    «Зенит» получит 1,1 миллиона за выход в 1/8 финала Лиги Европы

    «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Фенербахче» (3:1).

    Петербуржцы вышли в следующую стадию турнира. За это клуб получит от УЕФА 1,1 миллиона евро.

    Выход сине-бело-голубых в четвертьфинал добавит им еще 1,5 миллиона, полуфинал – 2,4 миллиона, финал – 4,5 миллиона. Победителю Лиги Европы выплатят 4 миллиона.

    Всего в этом сезоне еврокубков «Зенит» заработал 7,31 миллиона евро. Рекордсмен по этому показателю среди российских команд – ЦСКА (21,55 миллиона).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 00:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 12:21

      Деньги не совсем большие ,но для любой команды пригодились бы.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 февраля 2019, 10:39

      А "Краснодар" не получит? Или "Зениту" Миллер даст эту сумму? Какой красивый путь им прорисовали.уже победу в финале.Да они ещё ни с одним серьёзным клубом не сыграли,и везде на следующий этап проползали как контрабандисты через границу.Посмотрим,что Лёша им выторговал ,какого соперника. А то опять будет у "Краснодара" сильнейший,а у "Зенита"-так себе.Но с валидолом.

      1
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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:27

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2019, 01:42

      Пустячок, а приятно!

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 22 февраля 2019, 01:13

      Норм. Мелочь, а приятно! С победой и проходом далее обе наши команды!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 февраля 2019, 01:12

      Типа если в финал выйдет Краснодар, то они ни чего не получат?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > KLIM777 22 февраля 2019, 10:18

      Да пофиг скока они там получат если дойдут до финала, просто пишут так, как будто тока зина может получить эти деньги, а остальные за просто так играют

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