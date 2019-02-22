«Зенит» получит 1,1 миллиона за выход в 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Фенербахче» (3:1).

Петербуржцы вышли в следующую стадию турнира. За это клуб получит от УЕФА 1,1 миллиона евро.

Выход сине-бело-голубых в четвертьфинал добавит им еще 1,5 миллиона, полуфинал – 2,4 миллиона, финал – 4,5 миллиона. Победителю Лиги Европы выплатят 4 миллиона.

Всего в этом сезоне еврокубков «Зенит» заработал 7,31 миллиона евро. Рекордсмен по этому показателю среди российских команд – ЦСКА (21,55 миллиона).