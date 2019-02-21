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    Лига Европы. «Зенит» дома сыграет с «Фенербахче»

    Сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

    Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

    Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой турков, которые забили единственный гол в середине первого тайма.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Фенербахче». Начало в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2019 19:55
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 февраля 2019, 22:50

      Поздравляю всех россиян с Великой Победой над Янычарами!
      Особая благодарность 12му игроку - 60-тысячным болелам! Ура,товарищи!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 февраля 2019, 21:40

      гол за два..... нахрена пропустили....

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 февраля 2019, 20:58

      Итак ,дамы и господа,мяч на центр. Давай те будим мачить янычаров!
      Всем приятного просмотра!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2019, 16:25

      Игра будет сложная, но главное не пропустить и забить парочку мячей.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 15:13

      Минских ментов выдрали, отделаем и турецких бахчеводов-колхозников.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 февраля 2019, 14:52

      Полная концентрация и самоотдача от начала и до конца вот формула сегодняшнего успеха! Верю, Зенит пройдёт дальше!!!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 14:22

      Главное хорошо сыграть в обороне. Один мяч Зениту отыграть не сложно. Удачи.

      6
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 21 февраля 2019, 17:18

      Саш,полагаю,что Семак не меньше нас озабочен....
      А нам остается разве ж что переживать.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 21 февраля 2019, 19:23

      Привет Леш! Да Семаку есть о чем подумать. Но и туркам удержать такой счет будет трудно ,при поддержке многочисленных болельщиков Зенита.

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 февраля 2019, 11:41

      Пока игра не сыграна , шансы есть , а вот на сколько они реальны скоро узнаем . Удачи , Зенит и победы с нужным счетом !

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска 21 февраля 2019, 11:35

      Как всегда конец матча будет трагичен

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 09:43

      Зеня, дави фанерных бахчеводов!

      3
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