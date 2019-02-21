Лига Европы. «Зенит» дома сыграет с «Фенербахче»

Сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой турков, которые забили единственный гол в середине первого тайма.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Фенербахче». Начало в 20:55 по московскому времени.