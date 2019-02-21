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    Годин – о победе над «Ювентусом»: «Атлетико» преодолел трудности, которые создали арбитр и VAR»

    Защитник «Атлетико» Диего Годин подвел итог победе над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Результат очень хороший. Мы забили два гола, а соперник – ни одного. Теперь надо готовиться к выходным (матч с «Вильярреалом» в Примере – прим. «Бомбардира») и держать в голове, что нас еще ждут такие же 90 минут в Турине.

    Трудно понять отдельные эпизоды по их повторам. По телевизору все кажется легче.

    К счастью, мы преодолели трудности, которые нам создали главный арбитр и система VAR», – цитирует уругвайца Marca.

    Источник: Marca

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    21.02.2019 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 февраля 2019, 08:22

      отсутствие желтой карточки за откровенную симуляцию на пеналь у Косты и последующее неудаление балерины, вот настоящий подарок от судьи, ещё и опасный штрафной просто так дали за этот эпизод

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