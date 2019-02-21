Годин – о победе над «Ювентусом»: «Атлетико» преодолел трудности, которые создали арбитр и VAR»

Защитник «Атлетико» Диего Годин подвел итог победе над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результат очень хороший. Мы забили два гола, а соперник – ни одного. Теперь надо готовиться к выходным (матч с «Вильярреалом» в Примере – прим. «Бомбардира») и держать в голове, что нас еще ждут такие же 90 минут в Турине.

Трудно понять отдельные эпизоды по их повторам. По телевизору все кажется легче.

К счастью, мы преодолели трудности, которые нам создали главный арбитр и система VAR», – цитирует уругвайца Marca.