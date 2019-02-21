Годин – о победе над «Ювентусом»: «Атлетико» преодолел трудности, которые создали арбитр и VAR»

отсутствие желтой карточки за откровенную симуляцию на пеналь у Косты и последующее неудаление балерины, вот настоящий подарок от судьи, ещё и опасный штрафной просто так дали за этот эпизод
Защитник «Атлетико» Диего Годин подвел итог победе над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Результат очень хороший. Мы забили два гола, а соперник – ни одного. Теперь надо готовиться к выходным (матч с «Вильярреалом» в Примере – прим. «Бомбардира») и держать в голове, что нас еще ждут такие же 90 минут в Турине.
Трудно понять отдельные эпизоды по их повторам. По телевизору все кажется легче.
К счастью, мы преодолели трудности, которые нам создали главный арбитр и система VAR», – цитирует уругвайца Marca.
- Годин забил второй гол в матче рикошетом от нападающего Криштиану Роналду.
- На 70 минуте арбитр Феликс Цвайер отменил гол Альваро Мораты из-за фола.
- «Ювентус» ни разу не проходил дальше в еврокубках после поражения 0:2.
- Ответный матч команд Массимилиано Аллегри и Диего Симеоне состоится 12 марта.