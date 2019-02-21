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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» и оторвался от «Лилля» на 15 очков

    Встреча 17 тура чемпионата Франции «ПСЖ»«Монпелье» завершилась со счетом 5:1.

    Команда Томаса Тухеля набрала 65 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Лилля» теперь равно 15-ти очкам.

    Франция. Лига 1. 17 тур

    ПСЖ – Монпелье – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Курзава, 13; 1:1 – Молле, 31; 2:1 – Ди Мария, 45+1; 3:1 – Нкунку, 73; 4:1 – Хилтон, 78; 5:1 – Мбаппе, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    21.02.2019 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 21 февраля 2019, 10:15

      Оторвался от лилля. Такое чувство что Лилль считался претендентом на чемпионство, ха. Для лилля скорее задача не упасть, а не бороться с псж. Странное сравнение

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