Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» и оторвался от «Лилля» на 15 очков

Оторвался от лилля. Такое чувство что Лилль считался претендентом на чемпионство, ха. Для лилля скорее задача не упасть, а не бороться с псж. Странное сравнение
Встреча 17 тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Монпелье» завершилась со счетом 5:1.
Команда Томаса Тухеля набрала 65 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Лилля» теперь равно 15-ти очкам.
Франция. Лига 1. 17 тур
Голы: 1:0 – Курзава, 13; 1:1 – Молле, 31; 2:1 – Ди Мария, 45+1; 3:1 – Нкунку, 73; 4:1 – Хилтон, 78; 5:1 – Мбаппе, 79.