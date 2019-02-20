Агуэро стал 3-м в списке лучших бомбардиров ЛЧ не из Европы. У него 7 голов в последних 10 матчах

«Манчестер Сити» играет на выезде с «Шальке-04» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, перерыв).

На 18-й минуте счет открыл нападающих гостей Серхио Агуэро. Гол стал для него 34-м в Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории турнира среди неевропейцев после Дидье Дрогба (44, экс-«Марсель» и «Челси») и Лионеля Месси (106, «Барселона»).

В последних 10 матчах Агуэро забил семь голов.

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Агуэро – бог «Ман Сити». Но после этого текста его полюбят вообще все