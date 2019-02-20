Чемпион Африки-U20 Н'Диай присоединился к ЦСКА на сборе

Нападающий Лассана Н’Диай прилетел на сбор ЦСКА в испанский Кампоамор.

В октябре малиец подписал с московским клубом пятилетний контракт, но еще не дебютировал за клуб. Главное достижение в карьере 18-летнего форварда – победа на юношеском Кубке Африки в составе сборной Мали.

Вчера, 19 февраля, армейцы провели предпоследний матч сбора против «Картахены» (3:1). Полузащитник Алан Дзагоев получил травму крестообразной связи.

Команда Виктора Гончаренко завершит перерыв в РПЛ матчем с «Уфой» 23 февраля.