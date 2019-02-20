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    Чемпион Африки-U20 Н'Диай присоединился к ЦСКА на сборе

    Нападающий Лассана Н’Диай прилетел на сбор ЦСКА в испанский Кампоамор.

    В октябре малиец подписал с московским клубом пятилетний контракт, но еще не дебютировал за клуб. Главное достижение в карьере 18-летнего форварда – победа на юношеском Кубке Африки в составе сборной Мали.

    Вчера, 19 февраля, армейцы провели предпоследний матч сбора против «Картахены» (3:1). Полузащитник Алан Дзагоев получил травму крестообразной связи.

    Команда Виктора Гончаренко завершит перерыв в РПЛ матчем с «Уфой» 23 февраля.

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    20.02.2019 19:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 11:13

      На стиле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 20 февраля 2019, 22:13

      Дзагоев, ты шо? Опять? Ну это уже перебор. Хорошо,что замена прибыла!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 февраля 2019, 21:33

      походу негатив дзагоева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 20 февраля 2019, 20:21

      такие черненькие хорошо в ЦСКА играют, на этом можно будет и навариться если заиграет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 февраля 2019, 20:16

      Максимка)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 февраля 2019, 19:46

      Вот и замена Дзагоеву подъехала

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Lester84 20 февраля 2019, 20:49

      он нап

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > EcioAuditore 20 февраля 2019, 22:27

      Ну и? Гончаренко постоянно экспериментирует с составом. То Бийола в центр защиты поставит, то Сигурдссона вторым форвардом, то Набабкина центральным защитником. Если будет необходимость и толк - и Ндиайе Михалыч может поставить играть на позицию Дзагоева

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 > EcioAuditore 20 февраля 2019, 22:31

      Помнится Вагнер до ухода в аренду в Бразилию играл чистого наконечника атаки. А когда вернулся - центрфорвардом уже был Думбия. После чего Вагнер благополучно играл в подыгрыше под ним

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lester84 21 февраля 2019, 08:31

      Схемы игры и расстановки игроков В.М.Ганчаренко
      проводит по своему усмотрению, а не по мнению
      болельщиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > vladimir-7 21 февраля 2019, 18:32

      Да я как бы мнение и не навязываю, и категорично не утверждаю. Просто исходя из практики - такой вариант вполне возможен

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Lester84 21 февраля 2019, 19:24

      На позицию Алана есть масса вариантов, Бистрович, Ахметов, тот же Ефремов, Бйол, а Абель может и травмироваться не дай бог. Нисимура как то себя пока не очень оправдывает, а с одним Чаловым, тоже далеко не прокатит. Тем более его будут теперь крыть еще пристальнее как никак бомбардир РПЛ на данный момент.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 февраля 2019, 19:39

      Хорош уголёк!

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