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    Sport24: у Дзагоева травма крестообразной связки

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Футболист покинул поле на 16-й минуте встречи с помощью носилок.

    Как сообщает Sport24, у хавбека травма крестообразной связки.

    Ранее стало известно, что завтра Дзагоев отправится на медобследование в Германию.

    • В этом сезоне полузащитник провел за ЦСКА 11 матчей.
    • В начале ноября он получил травму в игре РПЛ с «Динамо», от которой восстановился только в январе.
    • Контракт Дзагоева с москвичами истекает этим летом.

    Источник: Sport24

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    20.02.2019 18:59
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 февраля 2019, 11:12

      Здоровья и пусть ему сопутствует удача.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13743

      Dominator777 21 февраля 2019, 10:22

      Вероятнее всего карьера Дзаги, как игрока - завершена. Выздоровления и удачи Алану на новом поприще.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Dominator777 21 февраля 2019, 14:36

      Видимо ты прав. Жаль Алана игрок большого таланта, с хорошей думающей головой, но вот травмы ...
      Он хоть один сезон полностью провёл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 февраля 2019, 01:17

      Надо было его Роме впарить, когда был спрос. Точно так же , как в случае с Думбия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Deisler 20 февраля 2019, 21:56

      Отыгрался, Алан Елизбарович!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 20 февраля 2019, 21:36

      Такой талант и травмы ваё испортили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -27

      cez41 20 февраля 2019, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 20 февраля 2019, 21:20

      При всём уважении но на таких футболистов не стоит расчитывать ни болельщикам ни тренерскому штабу. Месяц играет пять лечится, что есть что нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 21:09

      Травмы замучили Алана. Жаль.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 20 февраля 2019, 21:05

      Жаль Дзагу, так и не поиграл толком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 20 февраля 2019, 21:00

      Думаю это его последний сезон в профессиональном футболе.

      3
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