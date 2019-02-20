Sport24: у Дзагоева травма крестообразной связки

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Футболист покинул поле на 16-й минуте встречи с помощью носилок.

Как сообщает Sport24, у хавбека травма крестообразной связки.

Ранее стало известно, что завтра Дзагоев отправится на медобследование в Германию.