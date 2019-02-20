Sport24: у Дзагоева травма крестообразной связки

Здоровья и пусть ему сопутствует удача.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев повредил колено в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Футболист покинул поле на 16-й минуте встречи с помощью носилок.
Как сообщает Sport24, у хавбека травма крестообразной связки.
Ранее стало известно, что завтра Дзагоев отправится на медобследование в Германию.
- В этом сезоне полузащитник провел за ЦСКА 11 матчей.
- В начале ноября он получил травму в игре РПЛ с «Динамо», от которой восстановился только в январе.
- Контракт Дзагоева с москвичами истекает этим летом.