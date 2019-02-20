Дзагоев травмировал правое колено. Игрок пройдет обследование в Германии

Стали известны некоторые подробности травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

Футболист получил повреждение во вчерашнем товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Он не смог продолжить игру и на 16-й минуте покинул поле на носилках.

Как сообщает официальный сайт москвичей, хавбек получил травму правого колена. В четверг, 21 февраля, он вылетит на медицинское обследование в Германию.