Дзагоев травмировал правое колено. Игрок пройдет обследование в Германии

А почему в Германии? По ТВ каждый день показывают достижения российской медицины, аналогов которым нет во всем мире.
Стали известны некоторые подробности травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Футболист получил повреждение во вчерашнем товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Он не смог продолжить игру и на 16-й минуте покинул поле на носилках.
Как сообщает официальный сайт москвичей, хавбек получил травму правого колена. В четверг, 21 февраля, он вылетит на медицинское обследование в Германию.
- Дзагоев только недавно восстановился от травмы, полученной в начале ноября во встрече РПЛ с «Динамо».
- В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах.