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    Дзагоев травмировал правое колено. Игрок пройдет обследование в Германии

    Стали известны некоторые подробности травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

    Футболист получил повреждение во вчерашнем товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). Он не смог продолжить игру и на 16-й минуте покинул поле на носилках.

    Как сообщает официальный сайт москвичей, хавбек получил травму правого колена. В четверг, 21 февраля, он вылетит на медицинское обследование в Германию.

    • Дзагоев только недавно восстановился от травмы, полученной в начале ноября во встрече РПЛ с «Динамо».
    • В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    20.02.2019 17:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 февраля 2019, 20:33

      А почему в Германии? По ТВ каждый день показывают достижения российской медицины, аналогов которым нет во всем мире.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 февраля 2019, 19:21

      В Германии уже целый бизнес вырос вокруг Алана. Не хочется быть циником, но есть в этом что-то порочное. Либо гены, либо мозги.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 февраля 2019, 19:04

      Скорее восстанавливайся ,и к детям и маминым знаменитым осетинским пирогам. Пора и честь знать,и не смешить злобных оппонентов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 февраля 2019, 18:43

      Дзагоев становится, как Джано - хрустальным.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2019, 17:54

      Здоровья Алану! Картахен играл жестко и очень, даже складывалось
      впечатление, что испанцы были нацелены на грубую игру, возможно
      хотели физически рассчитаться за поражения Реала от ЦСКА в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 февраля 2019, 17:53

      опять хрустальный разбился -клеят его клеят а толку ноль

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 17:38

      а смысл постоянно травмироваться и обследование проходить ?

      3
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