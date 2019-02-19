Вальверде: «Все считали, что «Рома» – слабейший соперник для «Барселоны», но мы вылетели. Нужно помнить об этом»

Да, с ромой барса кончно знатно опростоволосилась. Лион в атаке хорош, в этом и беда. В атаке хороши, следовательно оборона у них - слабое звено. Против барсы играть в атаку - не реально, во первых барса никому не дает так играть своим контролем мяча, а во вторых, если все же лион будет пробовать играть в свой футбол( что вряд ли) барса с такой защитой им еще больше накидает.
Так то у лиона даже выбора особо нет
Свой футбол : пропустят кучу голов
Играть от обороны: ... ну они и не умеют также, но и своё главное преимущество " атаку" похерить в раз...
Учитывая, что первый матч это , то я бы поставил на 1-3 от барсы.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» заявил, что каталонцы собираются выиграть сегодняшнюю встречу. Специалист напомнил, что в прошлом розыгрыше турнира сине-гранатовые не смогли пройти «Рому» в четвертьфинале после победы на своем поле со счетом 4:1.
«Лига чемпионов – турнир тяжелый и непростой, но мы готовы к борьбе. Мы ждали этого матча очень долго.
«Лион» силен на своем поле, в составе этой команды великолепные игроки. Что мне нравится в «Лионе», так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются навязать давление и сыграть подобным образом против нас. Выездные матчи сложны, но сложны вообще все игры. В этом сезоне мы смогли забить в очень тяжелых гостевых встречах с «Тоттенхэмом» и «Интером».
Если все усложнять, то неизбежно проиграешь. Мы намерены забить и победить. В прошлом году все считали, что «Рома» – самый слабый соперник из тех, что мог нам достаться. Мы выиграли со счетом 4:1 в первом матче, а затем вылетели. Нужно помнить об этом.
Для начала нужно не терять мяч. Если будем совершать потери в середине поля, то у соперника появятся возможности для контратак.
Фекир в состоянии решить исход любого матча. Это тяжелая потеря для «Лиона», и мы должны извлечь из ситуации выгоду», – сказал Вальверде.
Матч «Лион» – «Барселона» пройдет сегодня, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.