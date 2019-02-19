Вальверде: «Все считали, что «Рома» – слабейший соперник для «Барселоны», но мы вылетели. Нужно помнить об этом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» заявил, что каталонцы собираются выиграть сегодняшнюю встречу. Специалист напомнил, что в прошлом розыгрыше турнира сине-гранатовые не смогли пройти «Рому» в четвертьфинале после победы на своем поле со счетом 4:1.

«Лига чемпионов – турнир тяжелый и непростой, но мы готовы к борьбе. Мы ждали этого матча очень долго.

«Лион» силен на своем поле, в составе этой команды великолепные игроки. Что мне нравится в «Лионе», так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются навязать давление и сыграть подобным образом против нас. Выездные матчи сложны, но сложны вообще все игры. В этом сезоне мы смогли забить в очень тяжелых гостевых встречах с «Тоттенхэмом» и «Интером».

Если все усложнять, то неизбежно проиграешь. Мы намерены забить и победить. В прошлом году все считали, что «Рома» – самый слабый соперник из тех, что мог нам достаться. Мы выиграли со счетом 4:1 в первом матче, а затем вылетели. Нужно помнить об этом.

Для начала нужно не терять мяч. Если будем совершать потери в середине поля, то у соперника появятся возможности для контратак.

Фекир в состоянии решить исход любого матча. Это тяжелая потеря для «Лиона», и мы должны извлечь из ситуации выгоду», – сказал Вальверде.

Матч «Лион» – «Барселона» пройдет сегодня, 19 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.