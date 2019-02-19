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    Сalciomercato: переход Мевли в «Эмполи» не состоится

    Трансфер защитника «Зенита» Михи Мевли в «Эмполи» не состоится. Федерация футбола Италии выступила против подтверждения арендного соглашения.

    Напомним, в последний день зимнего трансферного окна Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи», однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок.

    Ранее сообщалось, что словенский футболист не хочет дожидаться официального решения ФИФА по поводу трансфера и намерен как можно скорее закрыть этот вопрос.

    Источник: Сalciomercato

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    19.02.2019 08:14
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 14:42

      В следующий раз может повезет с переходом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 февраля 2019, 13:55

      Краснодар Скопинцева подписал а эти Мевлю ждут не дождутся обратно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 февраля 2019, 13:54

      это про него говорил Семак что ждёт ещё одно усиление в Зените

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 февраля 2019, 11:36

      А я уже радоваться начал !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 19 февраля 2019, 10:17

      Этотпечально

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 19 февраля 2019, 10:11

      Ждем в Ростове сто пудов)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 09:35

      А Жаль!..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 19 февраля 2019, 08:53

      го в ростов

      4
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