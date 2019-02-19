Сalciomercato: переход Мевли в «Эмполи» не состоится

Трансфер защитника «Зенита» Михи Мевли в «Эмполи» не состоится. Федерация футбола Италии выступила против подтверждения арендного соглашения.

Напомним, в последний день зимнего трансферного окна Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи», однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок.

Ранее сообщалось, что словенский футболист не хочет дожидаться официального решения ФИФА по поводу трансфера и намерен как можно скорее закрыть этот вопрос.