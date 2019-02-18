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    Гаджиев: «У «Зенита» есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» и пройти в 1/8 финала»

    Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

    «Считаю, что у «Зенита», исходя из уровня игры, есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» с более крупным счетом, чем 1:0. И пройти в 1/8 финала. На это есть реальный шанс. Во втором тайме матча в Стамбуле «Зенит» во многих игровых эпизодах уже превосходил турецкий клуб, что в том числе свидетельствует о хорошей готовности «Зенита» к матчам 1/16 финала Лиги Европы», – сказал Гаджиев.

    • Матч «Зенит» – «Фенербахче» состоится в четверг, 21 февраля. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
    • В первом матче турки одержали минимальную победу благодаря голу Ислама Слимани.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.02.2019 09:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2019, 17:29

      Улыбнуло! Интересно, это с чего могли появиться такие умозаключения??? По той бездарной игре, которую Зенит показал в Стамбуле, где только чудом не получил больше???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:10

      Решать задачу на своем поле всегда удобней ,тем более проигрыш 1:0 в Турции ,при хорошей игре отыграть вполне возможно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 18 февраля 2019, 15:46

      Мы в это верим!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 09:12

      Шанс есть, будем надеяться, что Зенит его реализует.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 18 февраля 2019, 10:39

      Должен, но его готовность сейчас такова, что полной уверенности нет. Побеждать надо 2:0 в лучшем случае. "Краснодару" безусловно тяжелей, у них соперник намного мастеровитей, чем у Зенита.

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