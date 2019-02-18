Гаджиев: «У «Зенита» есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» и пройти в 1/8 финала»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».

«Считаю, что у «Зенита», исходя из уровня игры, есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» с более крупным счетом, чем 1:0. И пройти в 1/8 финала. На это есть реальный шанс. Во втором тайме матча в Стамбуле «Зенит» во многих игровых эпизодах уже превосходил турецкий клуб, что в том числе свидетельствует о хорошей готовности «Зенита» к матчам 1/16 финала Лиги Европы», – сказал Гаджиев.