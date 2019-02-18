Гаджиев: «У «Зенита» есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» и пройти в 1/8 финала»

Улыбнуло! Интересно, это с чего могли появиться такие умозаключения??? По той бездарной игре, которую Зенит показал в Стамбуле, где только чудом не получил больше???
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Фенербахче».
«Считаю, что у «Зенита», исходя из уровня игры, есть все шансы обыграть дома «Фенербахче» с более крупным счетом, чем 1:0. И пройти в 1/8 финала. На это есть реальный шанс. Во втором тайме матча в Стамбуле «Зенит» во многих игровых эпизодах уже превосходил турецкий клуб, что в том числе свидетельствует о хорошей готовности «Зенита» к матчам 1/16 финала Лиги Европы», – сказал Гаджиев.
- Матч «Зенит» – «Фенербахче» состоится в четверг, 21 февраля. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- В первом матче турки одержали минимальную победу благодаря голу Ислама Слимани.