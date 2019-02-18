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    «Реал» победил только в одном из девяти последних матчей Примеры, когда Марсело выходил в основе

    В рамках 24-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Жироне» со счeтом 1:2.

    Как сообщает Mister Chip, мадридцы сумели выиграть только один раз в девяти последних матчах Примеры, когда в стартовом составе на поле выходил Марсело.

    С 30-летним бразильцем в основе «Реал» одолел «Райо Вальекано», сыграл вничью с «Атлетиком» и «Вильярреалом», а также потерпел поражения от «Севильи», «Леванте», «Барселоны», «Эйбара», «Реал Сосьедада» и «Жироны».

    При этом, когда с первых минут выходил Серхио Регилон, «Реал» победил во всех восьми матчах Примеры.

    • «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 45 очков.
    • Марсело в текущем сезоне сыграл 24 матча в составе «Реала», забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

    Источник: Mister Chip

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    18.02.2019 07:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:54

      Марсело игрок высокого класса. Его вклад в прошлогодние победы велик. Но сейчас под влиянием будущего перехода он играет без особого настроения.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 14:06

      Ну статистика странная. Все и так знают, что уходы марсело в атаку частенько возвращаются голами с его флангов, только раньше реал забивал просто больше, чем пропускал ,а теперь каждый гол на вес золота. Не понимаю, почему до сих пор марсело просто не пробовали ставить в полузащиту, а под ним того же регилона, так бы и в атаке помогал и в защиту не нужно было носиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 18 февраля 2019, 13:53

      Странно что он зимой не уехал в юве к любимой Кристине. Видно летом это точно произойдёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 09:37

      Кроме Марсело ещё 10 футболистов выходит в основе играть...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 февраля 2019, 09:21

      походу Марсело сливает матчи)

      2
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