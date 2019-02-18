«Реал» победил только в одном из девяти последних матчей Примеры, когда Марсело выходил в основе

В рамках 24-го тура Примеры «Реал» дома проиграл «Жироне» со счeтом 1:2.

Как сообщает Mister Chip, мадридцы сумели выиграть только один раз в девяти последних матчах Примеры, когда в стартовом составе на поле выходил Марсело.

С 30-летним бразильцем в основе «Реал» одолел «Райо Вальекано», сыграл вничью с «Атлетиком» и «Вильярреалом», а также потерпел поражения от «Севильи», «Леванте», «Барселоны», «Эйбара», «Реал Сосьедада» и «Жироны».

При этом, когда с первых минут выходил Серхио Регилон, «Реал» победил во всех восьми матчах Примеры.