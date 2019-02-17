Примера. «Реал» дома проиграл «Жироне», пропустив два гола за 10 минут. Рамоса удалили

«Реал» на своем поле потерпел поражение от «Жироны» в матче 24-го тура Примеры.

В составе мадридцев на 25-й минуте отличился полузащитник Каземиро. Во втором тайме два гола за «Жирону» забили нападающий Кристиан Стуани и хавбек Порту.

В самом конце встречи поле за вторую желтую карточку покинул капитан хозяев Серхио Рамос.

Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» в турнирной таблице выросло до девяти очков.

Чемпионат Испании. Примера, 24-й тур

Реал – Жирона – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Каземиро, 25; 1:1 – Стуани, 65; 1:2 – Порту, 75.

Удаление: Рамос, 90 – нет.

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