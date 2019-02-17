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    Примера. «Реал» дома проиграл «Жироне», пропустив два гола за 10 минут. Рамоса удалили

    «Реал» на своем поле потерпел поражение от «Жироны» в матче 24-го тура Примеры.

    В составе мадридцев на 25-й минуте отличился полузащитник Каземиро. Во втором тайме два гола за «Жирону» забили нападающий Кристиан Стуани и хавбек Порту.

    В самом конце встречи поле за вторую желтую карточку покинул капитан хозяев Серхио Рамос.

    Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» в турнирной таблице выросло до девяти очков.

    Чемпионат Испании. Примера, 24-й тур

    Реал – Жирона – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каземиро, 25; 1:1 – Стуани, 65; 1:2 – Порту, 75.

    Удаление: Рамос, 90 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2019 15:57
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 17 февраля 2019, 19:41

      Жирона, спасибо. Это лучший подарок на день рождения

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 19:31

      Реал не топ команда это точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 17 февраля 2019, 19:21

      Такой он вот "РЕАЛ" разнообразный. И все это длится уже 117лет. Ни хрена не меняется

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 17 февраля 2019, 19:11

      Вот примерно такой же Реал по силе обыграл ЦСКА в Москве))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 17 февраля 2019, 18:29

      Короче говоря , сливочное растаяли от солнечных лучей,вид игру провели днём,а ночью они играют хорошо

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 17:58

      тактический ход Солари перед эль-классико,забавно,однако...

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 17 февраля 2019, 17:38

      та слили и всего делов)) Рамос небось поставил на проигрыш кругленькую сумму, вот и слили

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > gosproektikabinet 17 февраля 2019, 20:34

      Договорентус

      1
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      Рейтинг: +222

      johnny983 17 февраля 2019, 16:49

      Играй, как "Жирона"!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 16:41

      Кто бы мог подумать?

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 16:22

      Молодцы реал так держать дальше

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