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    Васин присоединился к ЦСКА на сборе. Он не играл с февраля

    Защитник ЦСКА Виктор Васин прибыл на тренировочный сбор команды. В феврале 2018 года россиянин получил травму крестообразных связок.

    «Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    17.02.2019 18:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 18 февраля 2019, 15:46

      Заголовки тут конечно пипец. Писать "не играл с февраля", когда на дворе февраль..можно было уж указать "не играл с февраля 2018 года" или "не играл целый год".

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 февраля 2019, 20:57

      После такого перерыва форму он будет набирать оооочень долго...Дай бог чтоб набрал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 17 февраля 2019, 20:08

      габаритный мужик. форму еще надо набрать.

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 февраля 2019, 19:36

      Здоровья Вите,дай Бог! Он так нам сейчас нужен. Думаю,к дерби будет готов на все 100%.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 17 февраля 2019, 18:59

      Неплохо отднохнул годик на чужих харчах. Теперь вперед, к новым косякам и привозам.

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Леха из Твери 17 февраля 2019, 19:25

      Не кому не интересно как ты провел год

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 февраля 2019, 18:39

      Я думал он только для ЛЧ.

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