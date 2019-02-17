Васин присоединился к ЦСКА на сборе. Он не играл с февраля

Заголовки тут конечно пипец. Писать "не играл с февраля", когда на дворе февраль..можно было уж указать "не играл с февраля 2018 года" или "не играл целый год".
Защитник ЦСКА Виктор Васин прибыл на тренировочный сбор команды. В феврале 2018 года россиянин получил травму крестообразных связок.
«Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
- Команда Виктора Гончаренко завершит сбор матчами с «Картахеной» и «Уфой» (19 и 23 февраля).
- 2 марта команда возобновит выступление в РПЛ выездным матчем с «Арсеналом».
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 февраля 2019 г.