Васин присоединился к ЦСКА на сборе. Он не играл с февраля

Защитник ЦСКА Виктор Васин прибыл на тренировочный сбор команды. В феврале 2018 года россиянин получил травму крестообразных связок.

«Вчера вечером в Кампоамор прибыл защитник Виктор Васин, который сегодня утром провел первую тренировку по индивидуальному графику и в ближайшие две недели будет заниматься по программе, рекомендованной ему в клинике Барселоны», – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Команда Виктора Гончаренко завершит сбор матчами с «Картахеной» и «Уфой» (19 и 23 февраля).

завершит сбор матчами с «Картахеной» и «Уфой» (19 и 23 февраля). 2 марта команда возобновит выступление в РПЛ выездным матчем с «Арсеналом».