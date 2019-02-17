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    Куртуа – после поражения от «Жироны»: «Мы должны продолжить победный путь. 3 очка были на вес золота»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 24 тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

    «Мы должны продолжить победный путь и уже на следующей неделе обыграть «Леванте». Надо продолжать борьбу, ведь сезон в Ла Лиге длинный.

    Соперник начал создавать опасные моменты во второй половине. Обидно, потому что три очка сегодня были на вес золота», – сказал 26-летний игрок сборной Бельгии.

    Напомним, «Жирона» стала единственной командой текущего сезона, которая набрала очки на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу».

    • «Реал» опустился 3 место в таблице.
    • Отставание от «Барселоны» – 9 пунктов.
    • 13 февраля сливочные обыграли «Аякс» (2:1) в 1/16 финала ЛЧ.

    Источник: Твиттер El Chiringuito TV

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    17.02.2019 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 февраля 2019, 21:48

      гнилой чел куртуа

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 17 февраля 2019, 21:44

      Дыркуа пропустил бесподобно!!!

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 17 февраля 2019, 19:04

      Продолжайте в том же духе),а если серьезно то Навас как вратарь по сильнее будет,походу давит то что за Кортуа столько денег заплатили вот и ставят в состав

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 17:44

      Удивляюсь,что вообще делает в этом клубе этот парень.Интервью--это не то,за что его покупали,ну за очень большие деньги....

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