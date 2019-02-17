Куртуа – после поражения от «Жироны»: «Мы должны продолжить победный путь. 3 очка были на вес золота»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 24 тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

«Мы должны продолжить победный путь и уже на следующей неделе обыграть «Леванте». Надо продолжать борьбу, ведь сезон в Ла Лиге длинный.

Соперник начал создавать опасные моменты во второй половине. Обидно, потому что три очка сегодня были на вес золота», – сказал 26-летний игрок сборной Бельгии.

Напомним, «Жирона» стала единственной командой текущего сезона, которая набрала очки на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу».