Куртуа – после поражения от «Жироны»: «Мы должны продолжить победный путь. 3 очка были на вес золота»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 24 тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).
«Мы должны продолжить победный путь и уже на следующей неделе обыграть «Леванте». Надо продолжать борьбу, ведь сезон в Ла Лиге длинный.
Соперник начал создавать опасные моменты во второй половине. Обидно, потому что три очка сегодня были на вес золота», – сказал 26-летний игрок сборной Бельгии.
Напомним, «Жирона» стала единственной командой текущего сезона, которая набрала очки на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу».
- «Реал» опустился 3 место в таблице.
- Отставание от «Барселоны» – 9 пунктов.
- 13 февраля сливочные обыграли «Аякс» (2:1) в 1/16 финала ЛЧ.