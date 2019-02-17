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    «Жирона» – единственная команда, которая набрала очки на «Камп Ноу» и «Бернабеу» в этом сезоне

    Встреча 24 тура чемпионата Испании «Реал»«Жирона» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    В сентябре «Жирона» сыграла вничью на выезде с «Барселоной» (2:2, 5 тур).

    Команда Эусебио Сакристана – единственная в текущем сезоне, которая набирала очки в матчах с мадридским клубом и сине-гранатовыми.

    По итогам матча на «Сантьяго Бернабеу» клуб поднялся с 17-го места в турнирной таблице на 15-е.

    Источник: OptaJose

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    17.02.2019 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 17 февраля 2019, 19:12

      Этот тренер Жироны явно подобрал ключики и к Реалу и Барсе!) Нельзя не порадоваться такому успеху и тренера и команды в целом! Молодца!)

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 17:53

      ЖИРОНА- ты сегодня жирная сладкая конфетка,поднявшая настроение на всю предстоящую рабочую неделю...цём-цём, ням-ням!!!

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