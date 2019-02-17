«Жирона» – единственная команда, которая набрала очки на «Камп Ноу» и «Бернабеу» в этом сезоне

Встреча 24 тура чемпионата Испании «Реал» – «Жирона» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В сентябре «Жирона» сыграла вничью на выезде с «Барселоной» (2:2, 5 тур).

Команда Эусебио Сакристана – единственная в текущем сезоне, которая набирала очки в матчах с мадридским клубом и сине-гранатовыми.

По итогам матча на «Сантьяго Бернабеу» клуб поднялся с 17-го места в турнирной таблице на 15-е.