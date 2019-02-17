Защитник «Урала» Поляков: «Спасибо Лукашенко и Путину за отмену лимита на легионеров между странами»

Защитник «Урала» Денис Поляков заявил, что Россия и Белоруссия поступают верно, отменяя лимит на легионеров между странами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с сезона-2019/20 белорусские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ. В свою очередь, в конце января в Белорусской федерации футбола заявили, что также готовы отменить статус легионеров для россиян.

«Узнал, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами позавчера вечером, когда собирался на сборы. Конечно, сначала обрадовался, это приятно. С другой стороны, такие разговоры ходят давно, так что, пока закон не примут и официально не признают, радоваться рано.

Уже два-три года такие разговоры ходят. Конечно, благодарен Лукашенко и Путину за такое решение. Мы практически одна страна, у нас один народ. Есть таможенный союз, дружеские отношения президентов, поэтому пора было к этому прийти – хоккеисты же не считаются легионерами в России. Думаю, это логичный шаг.

Знал ли про возможный новый лимит при переходе в «Урал»? Ключевым фактором при переходе это не было, хотя предвидел. Знал, что разговоры об этом ходят давно. Слухи появились ещe в сентябре, тогда мне об этом сказал человек из федерации футбола. Потом говорили, что примут решение в декабре, сейчас – с нового сезона. В сборной говорили об этом, но не было такого, чтобы по полчаса обсуждали эти новости.

Думаю, это решение пойдeт на пользу и белорусским, и российским игрокам. Наверное, футболистов из Белоруссии в РПЛ будет больше. Раньше, когда клубы в России выбирали между белорусским футболистом и каким-то парнем из европейской страны, то предпочтение отдавали второму. Не знаю, с чем это связано, может, белорусы и хуже в чeм-то, но сейчас этот закон облегчит жизнь как белорусам, так и россиянам, которые смогут выступать в белорусском чемпионате.

Мне лично это приятно, дополнительный бонус. Конечно, можно сказать, что это важно, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров. Где-то теперь будет проще», – сказал Поляков.

Поляков перешeл в «Урал» из БАТЭ этой зимой, заключив контракт до июля 2021 года.